На освобожденных окрестностях Бахмута эксгумировали десятки тел, большинство из них - россияне

"85 останков за 5 дней эксгумировали. Среди них установили трех украинских бойцов и 52 российских", - говорилось в сообщении.

На некоторых телах русских военных нашли белые и красные браслеты - они свидетельствуют о наличии инфекционных заболеваний , в частности ВИЧ и туберкулеза. У одного из бойцов был шеврон ЧВК "Вагнер", у другого - акт принятия часов, выданный исправительной колонией.

По данным "Донбасс. Реалии", эксгумация происходила под обстрелами российских войск. Останки принадлежат людям, погибшим, ориентировочно, в феврале-марте этого года.

После экспертиз тела российских военных обменяют на тела украинских бойцов

Напомним, мы сообщали, что японская полиция будет обучать своих украинских коллег опыту эксгумации жертв войны. В Японию приедет группа из 10 правоохранителей.

Эксгумация и жертвы войны в Украине

В Изюме Харьковской области на месте массового захоронения людей уже эксгумировали 427 тел. Пятеро из которых - дети. ВСУ уволили Изюм 11 сентября, после чего там было обнаружено место массового захоронения людей в лесу.

Начальник полиции Киевской области Андрей Небитов сообщил, что с момента деоккупации территорий было обнаружено 1370 тел погибших украинцев, большинство из которых были убиты из стрелкового оружия или умерли от минно-взрывных травм. Однако личности 197 человек до сих пор остаются неизвестными.

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