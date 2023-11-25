Звільнених із полону ХАМАС вертольотами доправили до лікарень Ізраїлю

Звільнених ХАМАС заручників доправили до лікарень Ізраїлю. Серед них 13 громадян Ізраїлю та 11 іноземних громадян.

"‏ Після сімох довгих тижнів 24 дитини, жінки та чоловіки, які перебували в полоні в секторі Газа, повернулися додому - до Ізраїлю", - повідомило МОЗ Ізраїлю.

Після прибуття до Ізраїлю людей доставили на перевірку на авіабазу Хацерім. Після, гелікоптером їх доправили до лікарень по всій країні. 11 звільнених заручників із Таїланду та Філіппін відправили до медичного центру Шамір (Ассаф Харофе) до Беер-Яакова для огляду медичним персоналом.

Усі звільнені ХАМАСом заручники отримають медичну та психологічну допомогу в ізраїльських лікарнях, повідомило МОЗ Ізраїлю в Telegram. В установах вони зустрілися зі своїми близькими.

"Це дуже чутливі моменти для сімей і звільнених заручників, які повернулися до Ізраїлю. Ми хочемо зберегти їхню конфіденційність і гідність. Міністерство охорони здоров'я радіє їхньому приїзду додому і бажає повернення всіх заручників", - сказано в повідомленні.

Визволення заручників ХАМАСу

24 листопада бойовики ХАМАС відпустили першу групу заручників , яких відправили до контрольно-пропускного пункту на кордоні Сектору Газа та Єгипту. Це стало можливо після оголошення Ізраїлем тимчасового припинення вогню.

У рамках угоди ХАМАС звільнив 13 заручників, які є громадянами Ізраїлю. Матері та діти були передані представникам Червоного Хреста. Крім того, з полону ХАМАСу звільнили 10 громадян Таїланду та один громадянин Філіппін.

Раніше прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху заявив , що він має намір повернути всіх заручників ХАМАСу.

Детальніше про домовленості Ізраїлю з ХАМАСом і скільки ще триватиме війна - читайте у матеріалі РБК-Україна .