Нетаньяху має намір домагатися звільнення всіх заручників ХАМАСу

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху заявив, що він, як і раніше, має намір домагатися звільнення всіх тих, кого все ще утримують у Секторі Гази в полоні ХАМАСу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

"Я звертаюся до вас, родин, і до вас, громадян Ізраїлю: Ми маємо намір повернути всіх наших заручників. Це одна з цілей війни, і ми віддані досягненню всіх цілей війни", - заявив він.

Звільнення заручників та тимчасове перемир'я

24 листопада бойовики ХАМАС відпустили першу групу заручників після початку чотириденного перемир'я з Ізраїлем. Вже колишніх бранців відправили до КПП "Рафах" на кордоні Сектору Газа з Єгиптом.

Зокрема, за домовленістю ХАМАС відпустив 13 заручників – громадян Ізраїлю. Матері та діти були передані співробітникам Червоного Хреста.

Крім цього, з полону ХАМАСу звільнили 10 громадян Таїланду та одного громадянина Філіппін.

Напередодні міністр оборони Ізраїлю Йоав Галлант заявляв, що перемир'я із ХАМАСом буде коротким.

Детальніше про що Ізраїль домовився з ХАМАСом і скільки ще триватиме війна - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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