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Освобожденных из плена ХАМАС вертолетами доставили в больницы Израиля

Освобожденные из плена ХАМАС доставлены в больницы Израиля (GettyImages)
Автор: Владислав Прийменко

Освобожденные заложники были доставлены в больницы Израиля. Там они встретятся со своими близкими.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал МОЗ Израиля.

Освобожденных заложников ХАМАС доставили в больницы Израиля. Среди них 13 граждан Израиля и 11 иностранных граждан.

"‏После семи долгих недель 24 ребенка, женщины и мужчины, находившиеся в плену в секторе Газа, вернулись домой - в Израиль", - сообщило МОЗ Израиля.

По прибытии в Израиль, людей доставили на проверку на авиабазу Хацерим. После, вертолетом их доставили в больницы по всей стране. 11 освобожденных заложников из Таиланда и Филиппин отправили в медицинский центр Шамир (Ассаф Харофе) в Беэр-Яаков для осмотра медицинским персоналом.

Все освобожденные ХАМАСом заложники получат медицинскую и психологическую помощь в израильских больницах, сообщил Минздрав Израиля в Telegram. В учреждениях они встретились со своими близкими.

"Это очень чувствительные моменты для семей и освобожденных заложников, вернувшихся в Израиль. Мы хотим сохранить их конфиденциальность и достоинство. Министерство здравоохранения радо их приезду домой и желает возвращения всех заложников",- сказано в сообщении.

Освобождение заложников ХАМАСа

24 ноября боевики ХАМАС отпустили первую группу заложников, которых отправили к контрольно-пропускному пункту на границе Сектора Газа с Египтом. Это стало возможным после объявления Израилем временного прекращения огня.

В рамках соглашения ХАМАС освободил 13 заложников, являющихся гражданами Израиля. Матери и дети были переданы представителям Красного Креста. Кроме того, из плена ХАМАСа освободили 10 граждан Таиланда и один гражданин Филиппин.

Ранее, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что он намерен вернуть всех заложников ХАМАСа.

Подробнее о договоренностях Израиля с ХАМАСом и сколько еще продлится война - читайте в материале РБК-Украина.

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