Освобожденные из заключения российские оппозиционеры заявили, что их согласия на обмен никто не спрашивал

Освобожденные из российских тюрем оппозиционеры Владимир Кара-Мурза и Илья Яшин заявили, что их никто не спрашивал, согласны ли они на обмен. Они даже отказались выполнить формальное условие для обмена – не попросили российского диктатора Владимира Путина о помиловании.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Кара-Мурзы и Яшина, которое цитирует агентство AP .

Упомянутые оппозиционеры, а также их коллега Андрей Пивоваров в пятницу сделали свои первые заявления на пресс-конференции в немецком городе Бонн.

"Я не рассматриваю то, что со мной произошло... как обмен. Я воспринимаю это как выдворение из России, незаконное выдворение из России против моей воли. И я скажу откровенно, как есть: больше всего я сейчас хочу домой" – сказал Яшин.

И он, и Кара-Мурза сказали журналистам, что их никто не спрашивал, согласны ли они на обмен. По его словам, они отказались просить Путина о помиловании — формальность, на которой, по их словам, настаивали работники колонии.

В то же время Кара-Мурза подчеркнул, что такие обмены пленными – это по сути "спасение человеческих жизней": смерть российского оппозиционера Алексея Навального в арктической колонии в феврале подчеркивает это, по его словам, "очень ужасно".