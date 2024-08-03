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Освобожденные из заключения российские оппозиционеры заявили, что их согласия на обмен никто не спрашивал

Суббота 03 августа 2024 00:57
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Освобожденные из заключения российские оппозиционеры заявили, что их согласия на обмен никто не спрашивал Фото: Уволенные российские оппозиционеры (x.com/tvrain)
Автор: Вадим Ребрина

Освобожденные из российских тюрем оппозиционеры Владимир Кара-Мурза и Илья Яшин заявили, что их никто не спрашивал, согласны ли они на обмен. Они даже отказались выполнить формальное условие для обмена – не попросили российского диктатора Владимира Путина о помиловании.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Кара-Мурзы и Яшина, которое цитирует агентство AP.

Упомянутые оппозиционеры, а также их коллега Андрей Пивоваров в пятницу сделали свои первые заявления на пресс-конференции в немецком городе Бонн.

"Я не рассматриваю то, что со мной произошло... как обмен. Я воспринимаю это как выдворение из России, незаконное выдворение из России против моей воли. И я скажу откровенно, как есть: больше всего я сейчас хочу домой" – сказал Яшин.

И он, и Кара-Мурза сказали журналистам, что их никто не спрашивал, согласны ли они на обмен. По его словам, они отказались просить Путина о помиловании — формальность, на которой, по их словам, настаивали работники колонии.

В то же время Кара-Мурза подчеркнул, что такие обмены пленными – это по сути "спасение человеческих жизней": смерть российского оппозиционера Алексея Навального в арктической колонии в феврале подчеркивает это, по его словам, "очень ужасно".

Напомним, 1 августа западные страны провели обмен заключенными с Россией. Москва освободила осужденных журналистов, граждан США и Германии, а также заключенных российских оппозиционеров.

Запад передал Москве российских шпионов, сотрудников ФСБ под прикрытием и киллеров. В частности, Германия выдала России Вадима Красикова, получившего там пожизненное заключение за убийство в 2019 году бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили.

Переговоры по обмену продолжались более двух лет. В частности, обсуждалось освобождение российского оппозиционера Алексея Навального.

После обмена Кара-Мурза заявил о своем несогласии с санкциями Запада против РФ. По его мнению, они должны быть направлены на режим Путина, а не граждан России.

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Обмен пленными Илья Яшин
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