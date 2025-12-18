Звільнені з полону військові отримають 90 днів додаткової відпустки: ВР ухвалила закон

Верховна Рада ухвалила закон, який надає військовослужбовцям, звільненим із полону, право на додаткову відпустку тривалістю 90 календарних днів. Відпустка надається за бажанням військового та з повним збереженням грошового забезпечення.

Про це пише РБК-Україна із посиланням на повідомлення Верховної Ради у Telegram .

Відпустка без умов і поділу на частини

Верховна Рада негайно направила цей законопроєкт на підпис президенту.

Законопроект №14092 передбачає, що відпустка надається цілком, без розподілу на частини. Вона не залежить від рішення щодо продовження або звільнення з військової служби.

Закон ухвалили, щоб допомогти військовослужбовцям, які пережили полон, відновитися фізично та психологічно після травматичного досвіду.

"Реалізація ініціативи сприятиме підвищенню рівня довіри до держави серед військовослужбовців, їхніх родин та широкої громадськості, оскільки підтвердить пріоритетність захисту прав захисників України, повернутих з полону на додаткову відпустку зі збереженням грошового забезпечення та права на звільнення із військової служби", - йдеться у пояснювальній записці законопроекту.

Додамо, що законопроект №14092 подали у Верховну Раду 30 вересня 2025 року. Його ініціаторами стали Пуртова Анна, Бондаренко Олег, Тарасенко Тарас, Копанчук Олена і Тістик Ростислав.