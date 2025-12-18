ua en ru
Освобожденные из плена военные получат 90 дней дополнительного отпуска: ВР приняла закон

Четверг 18 декабря 2025 14:24
В Украине приняли новый закон об отпуске освобожденных пленных (фото: facebook.com zelenskyy.official)
Автор: Василина Копытко

Верховная Рада приняла закон, который предоставляет военнослужащим, освобожденным из плена, право на дополнительный отпуск продолжительностью 90 календарных дней. Отпуск предоставляется по желанию военного и с полным сохранением денежного обеспечения.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение Верховной Рады в Telegram.

Отпуск без условий и разделения на части

Верховная Рада немедленно направила этот законопроект на подпись президенту.

Законопроект №14092 предусматривает, что отпуск предоставляется целиком, без разделения на части. Он не зависит от решения о продлении или увольнении с военной службы.

Закон приняли, чтобы помочь военнослужащим, пережившим плен, восстановиться физически и психологически после травматического опыта.

"Реализация инициативы будет способствовать повышению уровня доверия к государству среди военнослужащих, их семей и широкой общественности, поскольку подтвердит приоритетность защиты прав защитников Украины, возвращенных из плена на дополнительный отпуск с сохранением денежного обеспечения и права на увольнение с военной службы", - говорится в пояснительной записке законопроекта.

Добавим, что законопроект №14092 подали в Верховную Раду 30 сентября 2025 года. Его инициаторами стали Пуртова Анна, Бондаренко Олег, Тарасенко Тарас, Копанчук Елена и Тистык Ростислав.

Отпуск для военных

Ранее мы подробно рассказывали, что военные во время действия военного положения имеют право на такие виды отпуска:

  • ежегодный основной - до 30 дней;
  • по семейным обстоятельствам и по другим уважительным причинам - до 10 дней;
  • дополнительный в связи с обучением - в зависимости от периода обучения;
  • для военных, условно-досрочно освобожденных от отбывания наказания - до 10 дней;
  • дополнительная для участника боевых действий (УБД) - 14 дней;
  • после освобождения из плена - 90 дней;
  • для лечения - определяется врачами;
  • по уходу за ребенком - до достижения трехлетнего возраста;
  • за уничтоженную вражескую технику - в зависимости от ее вида.

Читайте также о том, что может сделать военный с неиспользованными днями отпуска.

