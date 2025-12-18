Освобожденные из плена военные получат 90 дней дополнительного отпуска: ВР приняла закон
Верховная Рада приняла закон, который предоставляет военнослужащим, освобожденным из плена, право на дополнительный отпуск продолжительностью 90 календарных дней. Отпуск предоставляется по желанию военного и с полным сохранением денежного обеспечения.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение Верховной Рады в Telegram.
Отпуск без условий и разделения на части
Верховная Рада немедленно направила этот законопроект на подпись президенту.
Законопроект №14092 предусматривает, что отпуск предоставляется целиком, без разделения на части. Он не зависит от решения о продлении или увольнении с военной службы.
Закон приняли, чтобы помочь военнослужащим, пережившим плен, восстановиться физически и психологически после травматического опыта.
"Реализация инициативы будет способствовать повышению уровня доверия к государству среди военнослужащих, их семей и широкой общественности, поскольку подтвердит приоритетность защиты прав защитников Украины, возвращенных из плена на дополнительный отпуск с сохранением денежного обеспечения и права на увольнение с военной службы", - говорится в пояснительной записке законопроекта.
Добавим, что законопроект №14092 подали в Верховную Раду 30 сентября 2025 года. Его инициаторами стали Пуртова Анна, Бондаренко Олег, Тарасенко Тарас, Копанчук Елена и Тистык Ростислав.
Отпуск для военных
Ранее мы подробно рассказывали, что военные во время действия военного положения имеют право на такие виды отпуска:
- ежегодный основной - до 30 дней;
- по семейным обстоятельствам и по другим уважительным причинам - до 10 дней;
- дополнительный в связи с обучением - в зависимости от периода обучения;
- для военных, условно-досрочно освобожденных от отбывания наказания - до 10 дней;
- дополнительная для участника боевых действий (УБД) - 14 дней;
- после освобождения из плена - 90 дней;
- для лечения - определяется врачами;
- по уходу за ребенком - до достижения трехлетнего возраста;
- за уничтоженную вражескую технику - в зависимости от ее вида.
Читайте также о том, что может сделать военный с неиспользованными днями отпуска.