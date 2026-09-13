Командир "Азову" Прокопенко очолив нове угруповання військ

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву 1-го корпусу НГУ "Азов".

26 серпня президент України Володимир Зеленський заявив, що саме "Редіс" очолить одне з двох новостворених угруповань військ на Донеччині. Воно отримало назву "Азов".

Друге груповання військ "Центр" очолить командир 3-го армійського корпусу Андрій Білецький. При цьому він продовжить командувати самим корпусом. За оприлюдненою інформацією, "Центр" відповідатиме за оборону значної частини Донецької області.

Загалом ідеться про частину нової системи управління обороною Донбасу. Так, оборона Донецької області стане своєрідним стрес-тестом для нової системи управління ЗСУ. Якщо вона покаже ефективність, такий підхід можуть масштабувати.

Що відомо про Дениса "Редіса" Прокопенка

11 липня 2014 року Денис Прокопенко розпочав службу в батальйоні "Азов". У складі підрозділу він брав участь у всіх основних бойових операціях літньо-осінньої кампанії, зокрема в боях за Мар'їнку та Іловайськ, а також в обороні Маріуполя.

У віці 26 років "Редіс" став командиром полку "Азов". На той момент він був наймолодшим командиром полку в історії Національної гвардії та Збройних Сил України.

У 2022 році під час оборони Маріуполя президент України Володимир Зеленський відзначив Дениса Прокопенка за особисту мужність і героїзм, проявлені під час захисту державного суверенітету та територіальної цілісності України. Йому присвоїли звання Героя України з врученням ордена "Золота Зірка".

"Головна заслуга Дениса Прокопенка полягає в переформатуванні "Азову" з добровольчого підрозділу на професійне бойове з'єднання", - підсумували в пресслужбі.