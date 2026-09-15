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Освобожденная территория больше Житомира. Появились детали наступления ВСУ на Донетчине

18:34 15.09.2026 Вт
2 мин
aimg Елена Бджола
Освобожденная территория больше Житомира. Появились детали наступления ВСУ на Донетчине Фото: Бойцы Третьего армейского корпуса (t.me/ab3army/7469)
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Военная операция "Вивальди" по освобождению Донецкой области уже имеет первые результаты. В частности, украинские воины ликвидировали замаскированного противника и создали плацдарм для дальнейшего наступления.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Третьего армейского корпуса в Telegram.

Детали о контрнаступлении в Донецкой области

От оккупантов зачищены:

  • Новоселовка,
  • Александровка,
  • Яровая,
  • окрестности Корового Яра.

"В общей сложности 75 квадратных километров территории, деоккупировали Среднее. Это еще 10 квадратных километров. Итого это больше, чем площадь Житомира и почти как Чернигов", - отметили военные.

Зачистка от инфильтрации

В зоне ответственности Третьего армейского корпуса основной тактикой противника являлись "флаговтыки", говорят в группировке.

"Малые группы оккупантов, которые скрывались в серой зоне, переодевались в гражданских, наводили удары по нашим позициям и должны были обеспечивать медленное продвижение противника", - говорится в сводке.

Для противодействия им был создан объединенный штаб на тактическом уровне.

Перерезанная логистика врага

Корпус также перерезал логистику армии РФ.

"Настолько эффективно, что противник был вынужден выносить критически важные звенья поставок все дальше в тыл, спасаясь от наших ударов", - говорят военные.

Утраты армии РФ

Россия потеряла во время первого сезона операции "Вивальди":

  • более полутора тысяч солдат,
  • более двенадцати тысяч дронов,
  • бронетехнику,
  • артиллерию,
  • сотни единиц авто и спецтехники.

"Если собрать весь этот лом в одно место, получится холм высотой с пятиэтажку - рукотворная высота, которую противник насыпал себе сам", - говорят в Третьем корпусе.

В то же время корпус продолжает удерживать оборону в своей полосе ответственности. Трасса "Харьков - Славянск" остается под контролем ВСУ.

Ранее РБК-Украина писало, что Третий армейский корпус приступил к наступательной операции "Вивальди" на севере Донецкой области. Известно о зачистке нескольких населённых пунктов.

Также сообщалось, что 13 сентября бригадный генерал Денис "Редис" Прокопенко возглавил группировку войск "Азов", которая будет действовать в Донецкой области.

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