Звідки в Україну везуть першу полуницю і коли чекати обвалу цін

Звідки привозять полуницю і які зараз ціни

За словами експерта Максима Гопки, зараз ринок працює в умовах відносної рівноваги без різких стрибків.

"Ринок входить у сезон полуниці із загальним збалансованим рівнем вартості. Це результат стабільного імпорту та відсутності суттєвих логістичних чи погодних несприятливих умов на старті сезону", - зазначає експерт.

На полицях переважає імпортна продукція, передусім із південних країн Європи. Водночас уже з’являються перші партії української тепличної полуниці, переважно із Закарпаття та південних регіонів.

Ціни на полуницю зараз дуже різняться. За даними Мінфіну, її в середньому продають за 277 грн за кг, на гуртовому ринку "Шувар" у Львові - за 259 грн. У супермаркетах ціни переважно коливаються від 229 до 280 грн за кг. На ринках в середьному по 220 грн.

Коли впадуть ціни

"Полуниці поки небагато, але це сигнал початку переходу до внутрішнього сезону. Ключовим фактором подальшої динаміки стане сезонний перехід на українську продукцію", - пояснює Гопка.

Щодо цінових прогнозів, то експерт вказує на травень як на період суттєвих змін.

"Уже в першій половині травня очікується посилення пропозиції за рахунок полуниці з неопалюваних теплиць, а згодом і поява ягоди з відкритого ґрунту, що традиційно формує більш відчутну цінову тенденцію до зменшення вартості", - підсумував він.