Звідки Росія черпає ресурси для продовження війни проти України: відповідь Буданова

Головним постачальником ресурсів Росії для продовження війни проти України, є Іран. Тим часом Кремль намагається налагодити зв'язки з М'янмою.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова голови Головного управління розвідки Кирила Буданова в інтерв'ю "Голос Америки".

"Якщо вас цікавлять інші країни, як я розумію з вашого питання, фактично майже єдиною країною, яка насправді передає більш-менш серйозні озброєння, є Іран. Це теж нічого нового я вам не скажу", - заявив Буданов.

За словами голови ГУР, існує інформація про поставки з Північної Кореї, однак наразі цьому немає підтвердження. Також не були зафіксовані випадки використання озброєння, яке могло надійти з КНДР.

"Ну а, скажімо так, інші країни - Росія просто намагається придбати будь-де будь-що. Тому що проблеми в них значні. Сербія, на яку так всі в Росії сподівалися, відмовила в передачах озброєнь. Є певні намагання купити через треті країни - більш-менш масштабно ввезти озброєння. Зараз пробують з Мʼянмою", - додав Буданов.

Сьогодні Росія, як зауважив голова ГУР, в питанні озброєння обмежена лише Іраном.