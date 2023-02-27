ua ru
Пн, 27 лютого News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Звідки Росія черпає ресурси для продовження війни проти України: відповідь Буданова

Новость на русском →
Понеділок 27 лютого 2023 18:54
Звідки Росія черпає ресурси для продовження війни проти України: відповідь Буданова Фото: Кирило Буданов, начальник ГУР МО України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Головним постачальником ресурсів Росії для продовження війни проти України, є Іран. Тим часом Кремль намагається налагодити зв'язки з М'янмою.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова голови Головного управління розвідки Кирила Буданова в інтерв'ю "Голос Америки".

"Якщо вас цікавлять інші країни, як я розумію з вашого питання, фактично майже єдиною країною, яка насправді передає більш-менш серйозні озброєння, є Іран. Це теж нічого нового я вам не скажу", - заявив Буданов.

За словами голови ГУР, існує інформація про поставки з Північної Кореї, однак наразі цьому немає підтвердження. Також не були зафіксовані випадки використання озброєння, яке могло надійти з КНДР.

"Ну а, скажімо так, інші країни - Росія просто намагається придбати будь-де будь-що. Тому що проблеми в них значні. Сербія, на яку так всі в Росії сподівалися, відмовила в передачах озброєнь. Є певні намагання купити через треті країни - більш-менш масштабно ввезти озброєння. Зараз пробують з Мʼянмою", - додав Буданов.

Сьогодні Росія, як зауважив голова ГУР, в питанні озброєння обмежена лише Іраном.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що, згідно з даними CNN, уряд Китаю розглядає можливість надання Росії безпілотників та боєприпасів для використання у війні проти України. Радник президента США Джо Байдена з національної безпеки Джейк Салліван попередив, що Пекіну доведеться заплатити "реальну ціну", у разі допомоги Кремлю.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в Україні Російська Федерація
NEWS
Війська РФ вночі атакували Україну 14 "Шахедами", більшість збили, - Генштаб
Війська РФ вночі атакували Україну 14 "Шахедами", більшість збили, - Генштаб
DAILY
Чи змінить Росія тактику обстрілів і що їй заважає застосувати "сирійський сценарій"
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Чи змінить Росія тактику обстрілів і що їй заважає застосувати "сирійський сценарій"