Откуда Россия черпает ресурсы для продолжения войны против Украины: ответ Буданова

Главным поставщиком ресурсов России для продолжения войны против Украины является Иран. Тем временем Кремль пытается наладить связи с Мьянмой.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова главы Главного управления разведки Кирилла Буданова в интервью "Голос Америки".

"Если вас интересуют другие страны, как я понимаю из вашего вопроса, фактически почти единственной страной, которая на самом деле передает более-менее серьезные вооружения, является Иран. Это тоже ничего нового я вам не скажу", - заявил Буданов.

По словам главы ГУР, существует информация о поставках из Северной Кореи, однако пока этому нет подтверждения. Также не были зафиксированы случаи использования вооружения, которое могло прийти из КНДР.

"Ну а, скажем так, другие страны - Россия просто пытается приобрести где угодно что угодно. Потому что проблемы у них значительные. Сербия, на которую так все в России надеялись, отказала в передачах вооружений. Есть определенные попытки купить через третьи страны - более-менее масштабно ввезти вооружение. Сейчас пробуют с Мьянмой", - добавил Буданов.

Сегодня Россия, как отметил глава ГУР, в вопросе вооружения ограничена только Ираном.