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Откуда Россия черпает ресурсы для продолжения войны против Украины: ответ Буданова

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Понедельник 27 февраля 2023 18:54
Откуда Россия черпает ресурсы для продолжения войны против Украины: ответ Буданова Фото: Кирилл Буданов, начальник ГУР МО Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Главным поставщиком ресурсов России для продолжения войны против Украины является Иран. Тем временем Кремль пытается наладить связи с Мьянмой.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова главы Главного управления разведки Кирилла Буданова в интервью "Голос Америки".

"Если вас интересуют другие страны, как я понимаю из вашего вопроса, фактически почти единственной страной, которая на самом деле передает более-менее серьезные вооружения, является Иран. Это тоже ничего нового я вам не скажу", - заявил Буданов.

По словам главы ГУР, существует информация о поставках из Северной Кореи, однако пока этому нет подтверждения. Также не были зафиксированы случаи использования вооружения, которое могло прийти из КНДР.

"Ну а, скажем так, другие страны - Россия просто пытается приобрести где угодно что угодно. Потому что проблемы у них значительные. Сербия, на которую так все в России надеялись, отказала в передачах вооружений. Есть определенные попытки купить через третьи страны - более-менее масштабно ввезти вооружение. Сейчас пробуют с Мьянмой", - добавил Буданов.

Сегодня Россия, как отметил глава ГУР, в вопросе вооружения ограничена только Ираном.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что согласно данным CNN, правительство Китая рассматривает возможность предоставления России беспилотников и боеприпасов для использования в войне против Украины. Советник президента США Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан предупредил, что Пекину придется заплатить "реальную цену" в случае помощи Кремлю.

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