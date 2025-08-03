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Звичні пори року можуть зникнути? Вчені заявили, що зміна клімату створила нові сезони

Неділя 03 серпня 2025 07:05
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Звичні пори року можуть зникнути? Вчені заявили, що зміна клімату створила нові сезони На Землі можуть з'явитися ще чотири пори року (фото: Freepik)
Автор: Анна Шиканова

Традиційна система чотирьох сезонів року - зима, весна, літо, осінь - здається нам непорушною. Проте, як стверджують географи з Йоркського університету та Лондонської школи економіки, через антропогенні зміни клімату звичні сезонні ритми планети змінюються настільки швидко, що ми вже не можемо покладатися на традиційні визначення.

Про які нові пори року заявили вчені, розповідає РБК-Україна з посиланням на дослідження, опубліковане в журналі Progress in Environmental Geography.

Дослідники пропонують "концептуальний зсув" у нашому сприйнятті пір року та виділяють чотири нових типи сезонів, які виникають внаслідок глобального потепління.

Чотири нових типи сезонів

Емерджентні сезони

Це абсолютно нові сезонні закономірності, яких раніше не існувало в певному регіоні. Наприклад, тривалий "сезон серпанку" в Південно-Східній Азії, спричинений масовим горінням торфовищ, що призводить до сильного забруднення повітря. Те, що колись було нерегулярним явищем, тепер стало щорічною сезонною небезпекою.

Вимерлі пори року

Це традиційні сезони, які фактично зникли або стали невпізнанними. Наприклад, в багатьох регіонах зими стають настільки короткими та теплими, що втрачають свої звичні характеристики.

Аритмічні сезони

Це порушення очікуваного часу та тривалості сезонних циклів. Наприклад, літо стає значно довшим і спекотнішим, а весна настає раніше.

Синкоповані пори року

Це нерегулярні коливання інтенсивності або характеру пір року. До таких можна віднести тривалі "сезони ураганів" в Атлантиці або "сезони лісових пожеж" у Каліфорнії, які тепер можуть тривати майже цілий рік.

Не просто зміна календаря

Дослідники наголошують, що не йдеться про повне скасування весни чи літа. Нахил Землі та її рух навколо Сонця залишаються незмінними.

Ідея полягає в тому, щоб переосмислити пори року на соціальному та культурному рівні, оскільки наш повсякденний досвід все більше відрізняється від традиційних уявлень.

Визнання цих нових сезонних ритмів допомагає суспільствам адаптуватися до змін. Наприклад, завдяки усвідомленню "сезону серпанку" в Індонезії, Малайзії та Сінгапурі, влада змогла впровадити системи фільтрації повітря та цільові кампанії з охорони здоров'я.

Зміна клімату змушує нас дивитися на світ по-новому. Гнучке сприйняття пір року може стати ключовим інструментом для того, щоб ефективно реагувати на виклики, які постають перед людством в епоху, коли природа більше не "грає за старими правилами".

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Кліматолог Глобальне потепління Вчені Дослідники Науковці
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