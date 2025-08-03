ua en ru
Вс, 03 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Привычные времена года могут исчезнуть? Ученые заявили, что изменение климата создало новые сезоны

Воскресенье 03 августа 2025 07:05
UA EN RU
Привычные времена года могут исчезнуть? Ученые заявили, что изменение климата создало новые сезоны На Земле могут появиться еще четыре времени года (фото: Freepik)
Автор: Анна Шиканова

Традиционная система четырех сезонов года - зима, весна, лето, осень - кажется нам незыблемой. Однако, как утверждают географы из Йоркского университета и Лондонской школы экономики, из-за антропогенных изменений климата привычные сезонные ритмы планеты меняются настолько быстро, что мы уже не можем полагаться на традиционные определения.

О каких новых временах года заявили ученые, рассказывает РБК-Украина со ссылкой на исследование, опубликованное в журнале Progress in Environmental Geography.

Исследователи предлагают "концептуальный сдвиг" в нашем восприятии времен года и выделяют четыре новых типа сезонов, которые возникают в результате глобального потепления.

Четыре новых типа сезонов

Эмерджентные сезоны

Это совершенно новые сезонные закономерности, которых раньше не существовало в определенном регионе. Например, длительный "сезон дымки" в Юго-Восточной Азии, вызванный массовым горением торфяников, что приводит к сильному загрязнению воздуха. То, что когда-то было нерегулярным явлением, теперь стало ежегодной сезонной опасностью.

Вымершие времена года

Это традиционные сезоны, которые фактически исчезли или стали неузнаваемыми. Например, во многих регионах зимы становятся настолько короткими и теплыми, что теряют свои привычные характеристики.

Аритмичные сезоны

Это нарушение ожидаемого времени и продолжительности сезонных циклов. Например, лето становится значительно длиннее и жарче, а весна наступает раньше.

Синкопированные времена года

Это нерегулярные колебания интенсивности или характера времен года. К таким можно отнести длительные "сезоны ураганов" в Атлантике или "сезоны лесных пожаров" в Калифорнии, которые теперь могут длиться почти круглый год.

Не просто изменение календаря

Исследователи отмечают, что речь не идет о полной отмене весны или лета. Наклон Земли и ее движение вокруг Солнца остаются неизменными.

Идея заключается в том, чтобы переосмыслить времена года на социальном и культурном уровне, поскольку наш повседневный опыт все больше отличается от традиционных представлений.

Признание этих новых сезонных ритмов помогает обществам адаптироваться к изменениям. Например, благодаря осознанию "сезона дымки" в Индонезии, Малайзии и Сингапуре, власти смогли внедрить системы фильтрации воздуха и целевые кампании по охране здоровья.

Изменение климата заставляет нас смотреть на мир по-новому. Гибкое восприятие времен года может стать ключевым инструментом для того, чтобы эффективно реагировать на вызовы, стоящие перед человечеством в эпоху, когда природа больше не "играет по старым правилам".

Вас может это заинтересовать:

Читайте РБК-Украина в Google News
Климатолог Глобальное потепление Ученые Исследователи Ученые
Новости
Кабмин согласовал увольнение Сергея Гайдая из Мукачевской РГА
Кабмин согласовал увольнение Сергея Гайдая из Мукачевской РГА
Аналитика
Холодный душ для президента: как скандал с НАБУ и САП ударил по Зеленскому
Милан Лелич, Ульяна Безпалько Холодный душ для президента: как скандал с НАБУ и САП ударил по Зеленскому