Звичайний камінь із пустелі виявився уламком Марса: чому він унікальний

Звичайний на вигляд камінь вагою 800 грамів, знайдений у пустелі Малі, виявився метеоритом із Марса. Дослідження NASA показало, що він належить до найдавніших зразків марсіанської кори, які коли-небудь потрапляли на Землю.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Futura .

Дослідники з Університету Нью-Мексико та Лабораторії реактивного руху NASA (JPL) порівняли ізотопний склад кисню у знайденій породі з іншими марсіанськими метеоритами.

Результати повністю збіглися - це підтвердило її походження з Марса.

На користь цього також свідчить мінеральний та хімічний склад каменю. Зокрема, вулканічні мінерали з вмістом циркону відповідають даним, які орбітальний апарат Mars Reconnaissance Orbiter зібрав під час дослідження південних нагір’їв Марса.

До цього вчені знали лише про 435 марсіанських метеоритів, що потрапили на Землю. Вони утворилися внаслідок потужних ударів астероїдів, які вибивали уламки порід із поверхні Червоної планети.

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Ключові результати наукового аналізу

Точне датування за допомогою крихітного фрагмента показало, що вода змінила структуру породи приблизно 4,1 мільярда років тому, а сама геологічна формація може бути ще старшою.

Дослідники називають знахідку "Росеттським каменем для Марса", оскільки вона відкриває доступ до вивчення давньої кори з раніше недосліджених територій Червоної планети.

Мінеральна подібність дає підстави пов’язувати метеорит із південними нагір’ями Марса. Водночас точне місце, звідки його вибило у космос, і обставини, за яких камінь опинився в пустелі Малі, залишаються невідомими.

Хоча метеорит дає лише непрямі підказки про походження марсіанських порід, команда під керівництвом Янг Лю з JPL сподівається застосувати цей метод датування до інших зразків.

Це допоможе вченим краще дослідити ранню історію Марса, зокрема з’ясувати, якою була ситуація з водою на планеті.