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Люди зможуть вижити на Марсі: вчені назвали ключову умову

08:11 26.10.2026 Пн
2 хв
aimg Ольга Завада
Люди зможуть вижити на Марсі: вчені назвали ключову умову Вчені заявили, що людина здатна витримати гравітацію Марса (зображення: РБК-Україна)
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Науковці з Північно-Західного університету в Іллінойсі довели, що людське тіло здатне успішно перенести тривалий політ на Марс і адаптуватися до місцевої гравітації.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на BBC Sky at Night Magazine.

Ключ до виживання на Червоній планеті

Тривалий час серед науковців панувала думка, що тривале перебування в умовах невагомості під час перельоту до Марса незворотно ослабить серцевий м'яз.

Через це астронавти після прибуття на Червону планету могли б відчувати сильне запаморочення та втрачати свідомість через ортостатичну гіпотензію - різке падіння артеріального тиску при зміні гравітації.

Проте нове дослідження під керівництвом професора Джеймса Томаса доводить, що регулярні кардіо- та силові навантаження повністю нівелюють цей негативний ефект.

Як проходило дослідження на МКС?

Вчені відстежували показники астронавтів, які перебували на Міжнародній космічній станції протягом 6 місяців. Роботу серця вимірювали за допомогою ехокардіографії до, під час і після завершення місій.

Для імітації марсіанської гравітації, яка становить приблизно третину від земної, дослідники на Землі нахиляли піднятих астронавтів під кутом 22 градуси відносно горизонталі, що змушувало кров відпливати до ніг.

Під час перебування на орбіті учасники дотримувалися спеціального режиму вправ від NASA:

  • Тренування тривали до 2 годин щодня
  • Від 30 до 45 хвилин відводилося на витривалість та кардіо
  • Від 60 до 75 хвилин - силові вправи на спеціальних тренажерах.

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Серце адаптується до умов невагомості?

Аналіз біометричних даних показав, що у перші тижні перебування в умовах мікрогравітації серце справді перекачувало менше крові, а його маса починала знижуватися через відсутність звичних навантажень.

Однак уже за кілька тижнів регулярного виконання фізичних вправ показники серцево-судинної системи повністю стабілізувалися.

Після повернення астронавтів на Землю їхні серця функціонували в симульованих марсіанських умовах так само ефективно, як і до початку космічного польоту.

Результати дослідження були опубліковані в науковому журналі American Heart Association journal Circulation.

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