Звичайна реклама може зламати iPhone: як хакери крадуть дані

Як шпигунське ПЗ потрапляє на iPhone?

За даними фахівців компаній iVerify та Report URI, хакерські угруповання з можливими зв'язками з Китаєм використовують рекламну інфраструктуру та легітимні веб-сайти для непомітної доставки шпигунських програм на iPhone.

Особливість цих атак полягає у тому, що жертвам більше не потрібно переходити за шкідливими посиланнями чи завантажувати підозрілі файли.

Схема зараження через Instagram та застарілі домени

Дослідники зафіксували 2 окремі кампанії з використанням цієї технології:

Через рекламу: працівник фінансової установи зазнав атаки в Instagram під час перегляду звичайної реклами футбольного матчу. Оголошення автоматично перевірило версію операційної системи iPhone та запустило відповідний експлойт для викрадення логінів і пошуку криптогаманців

Використання прострочених доменів: хакери викупили приблизно 630 прострочених доменів, які досі використовувалися майже 8000 легітимними сайтів для аналітики або чат-ботів. Код із цих сайтів перенаправляв вразливі пристрої на шпигунське ПЗ

Цікаво, що обидва методи базуються на інструментах, що завантажуються автоматично під час перегляду сторінок у браузері.

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Точний вибір цілей та збір даних

Рекламні платформи дають змогу хакерам обирати потенційних жертв за версією ОС, інтересами чи посадою. Зловмисники використовують ці можливості, щоб викрадати облікові дані та отримувати доступ до криптовалютних гаманців.

За словами дослідників, це свідчить про зміну тактики кіберзлочинців: замість класичного фішингу вони дедалі частіше атакують користувачів під час звичайної онлайн-активності.

Зростання загрози для мобільних пристроїв

Фахівці попереджають: цілеспрямовані атаки на мобільні пристрої стають дедалі поширенішими.

Нагадаємо - раніше дослідники Citizen Lab виявили схожі атаки із застосуванням шпигунського ПЗ, які не потребували жодних дій від жертви. Під удар потрапили 45 пристроїв співробітників міжнародної медіамережі Al Jazeera.

Експерти радять регулярно оновлювати iOS, адже шкідливі скрипти використовують вразливості в застарілих версіях ОС.