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Без жодного кліка: як реклама на сайтах зламує ПК та смартфони

15:18 16.10.2026 Пт
2 хв
aimg Ольга Завада
Без жодного кліка: як реклама на сайтах зламує ПК та смартфони Урядові хакери використовують рекламні мережі для стеження (зображення: РБК-Україна)
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Вперше в історії фахівці з кібербезпеки здобули технічні докази того, як комерційні рекламні мережі використовуються урядовими хакерами для непомітного зараження ПК та смартфонів шпигунським ПЗ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на свіжий аналітичний звіт The Citizen Lab.

Рекламна платформа - "міст" для хакерів?

Згідно з дослідженням, ізраїльська компанія Discover-Tech через свою платформу Controlium фактично створила міст між провайдерами інтернет-реклами та розробниками комерційного шпигунського ПЗ.

За допомогою цієї системи щонайменше дві хакерські організації - Candiru та Bindecy - розповсюджували так звані zero-click експлойти.

Для зараження ПК чи смартфона користувачеві навіть не потрібно було натискати на банер або переходити за посиланням: завантаження шпигунського коду відбувалося автоматично під час показу рекламного оголошення на сторінці.

Результати розслідування виявили наступні факти масштабної вразливості:

Атака на медіа: у 2024 та 2025 роках таким чином було зламано щонайменше 45 комп’ютерів під управлінням Windows у медійній агенції Al Jazeera.

Вразливість державних структур: викриті записи аукціонних торгів рекламою показали, що інфіковані банери відображалися у тисячах мобільних додатків і на сайтах, якими користувалися військові, урядові органи та об’єкти критичної інфраструктури.

Міжнародні організації: підозріла рекламна активність також була зафіксована на пристроях у мережах Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) та Міжнародного кримінального суду.

Під час розслідування аналітики виявили серйозні прогалини у безпеці самої платформи Discover-Tech.

Дослідники змогли завантажити журнали входу без паролів, виявивши облікові записи співробітників компаній-розробників шпигунського ПЗ, а також мільярди записів про покази реклами у період з березня по червень 2026 року.

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Як захиститися?

Експерти з кібербезпеки зазначають, що подібні атаки (так званий "малвертайзинг") виходять на новий рівень небезпеки, перетворюючись на "інструмент точкового стеження за конкретними особами".

У Citizen Lab наголошують, що цей випадок- лише "верхівка айсберга". Фахівці наполегливо рекомендують користувачам вимикати відстеження реклами на пристроях і використовувати надійні блокувальники реклами (ad-blockers) у браузерах та додатках.

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