ua ru
Вт, 30 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Звезда "Шахтера" попал в шорт-лист "Арсенала", – инсайдер

Новина українською →
Лондон, Вторник 30 августа 2022 17:22
Звезда "Шахтера" попал в шорт-лист "Арсенала", – инсайдер Фото: Михаил Мудрик (крайний справа) может оказаться в Англии (facebook.com/fcshakhtar)
Автор: Антон Федорцив

Лондонский "Арсенал" на финише пожилого трансферного окна может подписать еще одного украинца. На радары "канониров" попал вингер донецкого "Шахтера" Михаил Мудрик.

Об этом заявил обозреватель The Athletic Дэвид Орнштейн, сообщает РБК-Украина со ссылкой на AFC Report.

Лондонцы запланировали еще одно приобретение до конца лета. Главный приоритет "Арсенала" – левый вингер "Вулверхэмптона" Педру Нету.

В то же время Мудрик стал запасным вариантом "канониров". К кандидатуре украинца менеджмент "Арсенала" обратится в случае неудачи с подписанием португальца.

Тем временем журналист Руди Галетти уверен, что лондонцы уже открыли переговоры с "Шахтером" по поводу украинца. "Горняки" могут получить за своего воспитанника ориентировочно 25 млн евро плюс бонусы.

В течение лета Мудрика связывали с рядом европейских клубов. Наибольший интерес к его подписанию проявлял леверкузенский "Байер", но переговоры якобы прекратились после личного решения президента "Шахтера" Рината Ахметова.

Михаил Мудрик дебютировал за "Шахтер" на профессиональном уровне в сезоне 2019/20. Пока он провел в первой команде "горняков" 28 матчей во всех турнирах, в которых забил 2 мяча и отдал 10 результативных передач.

К слову, украинский защитник "Шахтера" Корниенко вылетел на полгода из-за тяжелой травмы.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Арсенал Шахтер Чемпионат Украины Чемпионат Англии
NEWS
ВСУ ликвидировали 450 оккупантов и вертолет: Генштаб назвал новые потери РФ
ВСУ ликвидировали 450 оккупантов и вертолет: Генштаб назвал новые потери РФ
DAILY
"Россияне живут в тотальном уродстве": киевский дизайнер о важности комфорта и эстетики на войне
Роман Чернышевкорреспондент "Россияне живут в тотальном уродстве": киевский дизайнер о важности комфорта и эстетики на войне