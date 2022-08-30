Звезда "Шахтера" попал в шорт-лист "Арсенала", – инсайдер

Лондонский "Арсенал" на финише пожилого трансферного окна может подписать еще одного украинца. На радары "канониров" попал вингер донецкого "Шахтера" Михаил Мудрик.

Об этом заявил обозреватель The Athletic Дэвид Орнштейн, сообщает РБК-Украина со ссылкой на AFC Report .

Лондонцы запланировали еще одно приобретение до конца лета. Главный приоритет "Арсенала" – левый вингер "Вулверхэмптона" Педру Нету.

В то же время Мудрик стал запасным вариантом "канониров". К кандидатуре украинца менеджмент "Арсенала" обратится в случае неудачи с подписанием португальца.

Тем временем журналист Руди Галетти уверен, что лондонцы уже открыли переговоры с "Шахтером" по поводу украинца. "Горняки" могут получить за своего воспитанника ориентировочно 25 млн евро плюс бонусы.

В течение лета Мудрика связывали с рядом европейских клубов. Наибольший интерес к его подписанию проявлял леверкузенский "Байер", но переговоры якобы прекратились после личного решения президента "Шахтера" Рината Ахметова.

Михаил Мудрик дебютировал за "Шахтер" на профессиональном уровне в сезоне 2019/20. Пока он провел в первой команде "горняков" 28 матчей во всех турнирах, в которых забил 2 мяча и отдал 10 результативных передач.