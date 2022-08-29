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"Шахтер" потерял на полгода защитника сборной Украины

Новина українською →
Киев, Понедельник 29 августа 2022 19:05
"Шахтер" потерял на полгода защитника сборной Украины Фото: Виктор Корниенко покидает поле на медицинском гольфкаре (shakhtar.com)
Автор: Антон Федорцив

Тренерский штаб донецкого "Шахтера" в первой половине сезона не сможет рассчитывать на защитника Виктора Корниенко.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт клуба.

23-летний украинец получил тяжелую травму во 2-м туре украинской Премьер-лиги. Восстановление флангового исполнителя продлиться минимум полгода.

Углубленное медицинское обследование обнаружило у Корниенко разрыв передней крестообразной связки коленного сустава. Через неделю защитника ждет хирургическое вмешательство. Ориентировочный срок восстановления, по данным клубной пресс-службы, составит 6 месяцев.

В нынешнем сезоне Виктор Корниенко провел 1 матч УПЛ за "Шахтер". Всего в составе "горняков" чемпион мира-2019 среди 20-летних сыграл 30 поединков во всех турнирах, в которых забил 1 мяч и отдал 4 результативных передачи.

Ранее "Шахтер" получил календарь матчей группового этапа Лиги чемпионов. В стартовом туре "горняки" на выезде встретятся с немецким РБ "Лейпциг". Поединок состоится 6 сентября.

К слову, донецкий "Шахтер" дожал "Кривбасс" в Киеве в поединке 2-го тура Премьер-лиги.

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