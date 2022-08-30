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Зірка "Шахтаря" потрапив у шортлист "Арсенала", – інсайдер

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Лондон, Вівторок 30 серпня 2022 17:22
Зірка "Шахтаря" потрапив у шортлист "Арсенала", – інсайдер Фото: Михайло Мудрик (крайній праворуч) може опинитися в Англії (facebook.com/fcshakhtar)
Автор: Антон Федорців

Лондонський "Арсенал" на фініші літнього трансферного вікна може підписати ще одного українця. На радари "канонірів" потрапив вінгер донецького "Шахтаря" Михайло Мудрик.

Про це заявив оглядач The Athletic Девід Орнштейн, повідомляє РБК-Україна з посиланням на AFC Report.

Лондонці запланували ще одне придбання до кінця літа. Головний пріоритет "Арсенала" – лівий вінгер "Вулверхемптона" Педру Нету.

Натомість Мудрик став запасним варіантом "канонірів". До кандидатури українця менеджмент "Арсенала" звернеться у разі невдачі з підписанням португальця.

Тим часом журналіст Руді Галетті впевнений, що лондонці вже відкрили перемовини з "Шахтарем" щодо українця. "Гірники" можуть отримати за свого вихованця орієнтовно 25 млн євро плюс бонуси.

Упродовж літа Мудрика пов'язували з низкою європейських клубів. Найбільший інтерес до його підписання проявляв леверкузенський "Байєр", але перемовини нібито припинилися після особистого рішення президента "Шахтаря" Ріната Ахметова.

Михайло Мудрик дебютував за "Шахтар" на професіональному рівні в сезоні 2019/20. Наразі він провів у першій команді "гірників" 28 матчів у всіх турнірах, у яких забив 2 м'ячі та віддав 10 результативних передач.

До слова, український оборонець "Шахтаря" Корнієнко вилетів на півроку через важку травму.

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