Звезда сборной Украины остался без клуба в НБА
Баскетбольный инсайдер Шемс Чарания объявил о решении менеджмента "Торонто Рапторз" попрощаться с атакующим защитником сборной Украины Святославом Михайлюком.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост журналиста в Twitter.
25-летний украинец получил статус свободного агента. "Рапторз" не рассчитывают на уроженца Черкасс в грядущем сезоне. Он уже приступил к поискам новой команды.
Михайлюк был отчислен из команды во время пребывания в рядах сборной Украины. Атакующий защитник провел 2 матча в квалификации к ЧМ-2023, а теперь готовится с командой к Евробаскету.
Для баскетболиста прошлый сезон НБА был первым в составе канадцев. Михайлюк сыграл 59 матчей и в среднем проводил на площадке чуть больше 12 минут. Средняя статистика украинца – 4,3 набранных пункта, 1,6 подбора, 0,8 передач и 0,4 перехвата.
Михайлюк попал в ассоциацию в 2018 году. Дебютный сезон украинский атакующий защитник начал за "Лейкерс", но по ходу чемпионата был обменен в "Детройт". В составе "Пистонс" провел еще полтора сезона, а затем на год остановился в "Оклахоме".
The Toronto Raptors are waiving forward Svi Mykhailiuk, sources tell @TheAthletic @Stadium. Mykhailiuk, who's currently playing for Ukraine's national team at FIBA EuroBasket, is seeking a fresh start elsewhere.— Shams Charania (@ShamsCharania) August 29, 2022
К слову, украинская сборная потерпела поражение от Исландии в овертайме матча отбора на Мундиаль.
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