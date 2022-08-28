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Баскетбольная сборная Украины в овертайме проиграла Исландии в отборе на Мундиаль

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Хабнарфьордюр, Воскресенье 28 августа 2022 09:47
Баскетбольная сборная Украины в овертайме проиграла Исландии в отборе на Мундиаль Фото: Богдану Близнюку (в центре) мешают сразу два исландца (fiba.basketball)
Автор: Антон Федорцив

Второе поражение в двух стартовых матчах финального этапа квалификации к чемпионату мира-2023 потерпела сборная Украины. Исландия дожала "сине-желтых" в овертайме (91:88).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

ЧМ-2023, квалификация, группа L

Исландия – Украина – 91:88 ОТ (14:19, 22:22, 27:14, 17:25, 11:8)

В первой четверти украинцы быстро подстроились под соперника и начали развивать собственное преимущество на паркете. На пике "сине-желтая" сборная "везла" оппоненту +12 пунктов. Правда, исландцы собрались и сократили отрыв к пяти.

Вторая 10-минутка прошла в схожем ключе. Сборная Украины держала хозяев на безопасном расстоянии и перед большим перерывом сохранила преимущество в 5 очков. Но третья четверть оказалась провалом украинской команды. Сборная Исландии не только быстро отыграла гандикап, но и создала свой – +8 перед финальной четвертью.

В финальной 10-минутке украинцы дважды сравняли счет. Впервые это произошло в середине четверти – 71:71. Во второй раз – как раз перед сиреной (80:80), поэтому матч перешел в овертайм.

А вот уже там исландцы снова сыграли собраннее. Хозяева вели в счете все дополнительное время и не позволили сборной Украины ни сравнять счет, ни победить.

После поражений от Италии и Исландии сборная Украины фактически упустила шансы на выход на ЧМ-2023. Турнирное положение команд в группе L и календарь соревнований оставляют "сине-желтым" мало возможностей попасть в финальную тройку.

Баскетбольная сборная Украины в овертайме проиграла Исландии в отборе на Мундиаль

К слову, футбольная сборная Украины удержалась в топ-30 обновленного рейтинга ФИФА.

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