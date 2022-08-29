Зірка збірної України залишився без клубу в НБА

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис журналіста в Twitter .

25-річний українця отримав статус вільного агента. "Рапторз" не розраховують на уродженця Черкас у прийдешньому сезоні. Він вже розпочав пошуки нової команди.

Михайлюка відрахували з команди під час перебування у лавах збірної України. Атакувальний оборонець провів 2 матчі в кваліфікації до ЧС-2023, а тепер готується з командою до Євробаскету.

Для баскетболіста минулий сезон НБА був першим у складі канадців. Михайлюк зіграв 59 матчів і в середньому проводив на майданчику трохи більше 12 хвилин. Середня статистика українця – 4,3 набрані пункти, 1,6 підбирань, 0,8 передач і 0,4 перехоплень.

Михайлюк потрапив до асоціації в 2018 році. Дебютний сезон український атакувальний оборонець розпочав за "Лейкерс", але по ходу чемпіонату був обміняний в "Детройт". У складі "Пістонс" провів ще півтора сезони, а потім на рік зупинився в "Оклахомі".