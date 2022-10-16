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Звернувся до Шольца. Колишній посол Мельник запропонував створити в Європі танковий альянс

Фото: Український дипломат Андрій Мельник (germany.mfa.gov.ua)
Автор: Олег Васьків

Український дипломат Андрій Мельник запропонував німецькому канцлеру Олафу Шольцу створити "європейський танковий альянс".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю колишнього посла України в Німеччині виданню Welt am Sonntag.

"Нам зараз потрібно все, що можна швидко доставити: танки Leopard 2 та БМП Marder, більше артилерії, а також боєприпаси. Це головний пріоритет", - сказав дипломат.

Мельник зазначив, що дюжина країн мають 2 000 танків Leopard 2.

"Якщо кожна з цих країн дасть приблизно 10% від цього Україні, ми зможемо створити цілу армію з 200 і більше танків, щоб швидше звільнити окуповані території", - додав експосол.

Нагадаємо, уряд Німеччини вирішив передати Україні ще чотири самохідні артилерійські установки Panzerhaubitze 2000.

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Олаф ШольцВійна Росії проти України