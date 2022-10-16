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Обратился к Шольцу. Бывший посол Мельник предложил создать в Европе танковый альянс

Фото: Украинский дипломат Андрей Мельник (germany.mfa.gov.ua)
Автор: Олег Васкив

Украинский дипломат Андрей Мельник предложил немецкому канцлеру Олафу Шольцу создать "европейский танковый альянс".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью бывшего посла Украины в Германии изданию Welt am Sonntag.

"Нам сейчас нужно все, что можно быстро доставить: танки Leopard 2 и БМП Marder, больше артиллерии, а также боеприпасы. Это главный приоритет", - сказал дипломат.

Мельник отметил, что дюжина стран имеют 2000 танков Leopard 2.

"Если каждая из этих стран даст примерно 10% от этого Украине, мы сможем создать целую армию из 200 и более танков, чтобы быстрее освободить оккупированные территории", - добавил экспосол.

Напомним, правительство Германии решило передать Украине еще четыре самоходных артиллерийских установки Panzerhaubitze 2000.

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Олаф ШольцВойна России против Украины