Зведення Генштабу за 23 жовтня: що змінилося на лінії зіткнення за добу

На вечір 23 жовтня зафіксовано понад сотню бойових зіткнень і масштабні удари по лінії фронту.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Генерального штабу ЗСУ в мережі Telegram.
З початку доби відбулося 103 бойових зіткнення. Противник завдав 48 авіаударів і скинув 105 керованих авіабомб, застосував близько 2,7 тис. дронів-камікадзе і здійснив 3,653 обстріли населених пунктів і позицій наших військ.
На Північно-Слобожанському і Курському напрямках ворог здійснив три авіаудари, застосував вісім керованих авіабомб і здійснив 186 обстрілів, зокрема шість реактивних залпів.
На Південно-Слобожанському напрямку наші підрозділи відбили сім атак у районах Вовчанська, Кам'янки та Бологівки; п'ять боїв залишаються активними.
На Куп'янському і Лиманському напрямках оборона відбила відповідно чотири та п'ять штурмів, деякі зіткнення тривають.
У районах Слов'янська сили оборони відбили десять спроб просування противника. На Костянтинівському напрямку окупанти штурмували позиції одинадцять разів, усі атаки було відбито.
На Покровській ділянці зафіксовано 31 наступ; бійці відбили більшу частину атак, за попередніми даними, ліквідовано 58 окупантів і поранено 25, знищено десять БПЛА, виведено з ладу кілька одиниць техніки.
На Олександрівському напрямку відбито 11 атак, на Гуляйпільському та Оріхівському - зафіксовано авіаудари та окремі штурми, відбиті силами оборони.
У Придніпровському секторі відбито три спроби просування в районі Антонівського мосту.
Нагадуємо, що Росія затвердила постанову, яка дозволяє окупаційним адміністраціям на захоплених українських територіях визнавати майно громадян України "безгосподарним" і передавати його у власність держави.
Зазначимо, що на окупованому Криму поглиблюється криза водопостачання: через тривалу посуху і падіння рівня у водосховищах регіон зіткнувся із загрозою дефіциту води. Зокрема, в Алушті запаси, за даними місцевих джерел, можуть вичерпатися вже через три місяці.