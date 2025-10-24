Зведення Генштабу за 23 жовтня: що змінилося на лінії зіткнення за добу

З початку доби відбулося 103 бойових зіткнення. Противник завдав 48 авіаударів і скинув 105 керованих авіабомб, застосував близько 2,7 тис. дронів-камікадзе і здійснив 3,653 обстріли населених пунктів і позицій наших військ.

Північ і схід

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках ворог здійснив три авіаудари, застосував вісім керованих авіабомб і здійснив 186 обстрілів, зокрема шість реактивних залпів.

На Південно-Слобожанському напрямку наші підрозділи відбили сім атак у районах Вовчанська, Кам'янки та Бологівки; п'ять боїв залишаються активними.

На Куп'янському і Лиманському напрямках оборона відбила відповідно чотири та п'ять штурмів, деякі зіткнення тривають.

Донбас і Покровський напрямок

У районах Слов'янська сили оборони відбили десять спроб просування противника. На Костянтинівському напрямку окупанти штурмували позиції одинадцять разів, усі атаки було відбито.

На Покровській ділянці зафіксовано 31 наступ; бійці відбили більшу частину атак, за попередніми даними, ліквідовано 58 окупантів і поранено 25, знищено десять БПЛА, виведено з ладу кілька одиниць техніки.

Південні ділянки фронту

На Олександрівському напрямку відбито 11 атак, на Гуляйпільському та Оріхівському - зафіксовано авіаудари та окремі штурми, відбиті силами оборони.

У Придніпровському секторі відбито три спроби просування в районі Антонівського мосту.