Сводка Генштаба за 23 октября: что изменилось на линии соприкосновения за сутки

С начала суток произошло 103 боевых столкновения. Противник нанес 48 авиаударов и сбросил 105 управляемых авиабомб, применил около 2,7 тыс. дронов-камикадзе и совершил 3,653 обстрела населённых пунктов и позиций наших войск.

Север и восток

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях враг совершил три авиаудара, применил восемь управляемых авиабомб и осуществил 186 обстрелов, в том числе шесть реактивных залпов.

На Южно-Слобожанском направлении наши подразделения отбили семь атак в районах Волчанска, Каменки и Бологовки; пять боёв остаются активными.

На Купянском и Лиманском направлениях оборона отразила соответственно четыре и пять штурмов, некоторые столкновения продолжаются.

Донбасс и Покровское направление

В районах Славянска силы обороны отразили десять попыток продвижения противника. На Константиновском направлении оккупанты штурмовали позиции одиннадцать раз, все атаки были отбиты.

На Покровском участке зафиксировано 31 наступление; бойцы отразили большую часть атак, по предварительным данным ликвидировано 58 оккупантов и ранено 25, уничтожено десять БПЛА, выведены из строя несколько единиц техники.

Южные участки фронта

На Александровском направлении отбиты 11 атак, на Гуляйпольском и Ореховском — зафиксированы авиаудары и отдельные штурмы, отражённые силами обороны.

В Приднепровском секторе отражены три попытки продвижения в районе Антоновского моста.