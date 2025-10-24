ua en ru
Пт, 24 жовтня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Зустріч Трампа та Путіна Графіки відключення світла Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

Зведення Генштабу за 23 жовтня: що змінилося на лінії зіткнення за добу

Україна, П'ятниця 24 жовтня 2025 00:30
UA EN RU
Зведення Генштабу за 23 жовтня: що змінилося на лінії зіткнення за добу Ілюстративне фото: зведення Генштабу за 23 жовтня (facebook.com MinistryofDefence.UA)
Автор: Никончук Анастасія

На вечір 23 жовтня зафіксовано понад сотню бойових зіткнень і масштабні удари по лінії фронту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Генерального штабу ЗСУ в мережі Telegram.

З початку доби відбулося 103 бойових зіткнення. Противник завдав 48 авіаударів і скинув 105 керованих авіабомб, застосував близько 2,7 тис. дронів-камікадзе і здійснив 3,653 обстріли населених пунктів і позицій наших військ.

Північ і схід

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках ворог здійснив три авіаудари, застосував вісім керованих авіабомб і здійснив 186 обстрілів, зокрема шість реактивних залпів.

На Південно-Слобожанському напрямку наші підрозділи відбили сім атак у районах Вовчанська, Кам'янки та Бологівки; п'ять боїв залишаються активними.

На Куп'янському і Лиманському напрямках оборона відбила відповідно чотири та п'ять штурмів, деякі зіткнення тривають.

Донбас і Покровський напрямок

У районах Слов'янська сили оборони відбили десять спроб просування противника. На Костянтинівському напрямку окупанти штурмували позиції одинадцять разів, усі атаки було відбито.

На Покровській ділянці зафіксовано 31 наступ; бійці відбили більшу частину атак, за попередніми даними, ліквідовано 58 окупантів і поранено 25, знищено десять БПЛА, виведено з ладу кілька одиниць техніки.

Південні ділянки фронту

На Олександрівському напрямку відбито 11 атак, на Гуляйпільському та Оріхівському - зафіксовано авіаудари та окремі штурми, відбиті силами оборони.

У Придніпровському секторі відбито три спроби просування в районі Антонівського мосту.

Нагадуємо, що Росія затвердила постанову, яка дозволяє окупаційним адміністраціям на захоплених українських територіях визнавати майно громадян України "безгосподарним" і передавати його у власність держави.

Зазначимо, що на окупованому Криму поглиблюється криза водопостачання: через тривалу посуху і падіння рівня у водосховищах регіон зіткнувся із загрозою дефіциту води. Зокрема, в Алушті запаси, за даними місцевих джерел, можуть вичерпатися вже через три місяці.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в Україні Генштаб ВСУ
Новини
"Можливо, завтра будуть Tomahawk": Зеленський не виключає передачу ракет
"Можливо, завтра будуть Tomahawk": Зеленський не виключає передачу ракет
Аналітика
Європа проти дронів Кремля: як союзники України готуються відбивати російську агресію
Роман Коткореспондент РБК-Україна Європа проти дронів Кремля: як союзники України готуються відбивати російську агресію