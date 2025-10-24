Сводка Генштаба за 23 октября: что изменилось на линии соприкосновения за сутки
На вечер 23 октября зафиксировано свыше сотни боевых столкновений и масштабные удары по линии фронта.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Генерального штаба ВСУ в сети Telegram.
С начала суток произошло 103 боевых столкновения. Противник нанес 48 авиаударов и сбросил 105 управляемых авиабомб, применил около 2,7 тыс. дронов-камикадзе и совершил 3,653 обстрела населённых пунктов и позиций наших войск.
Север и восток
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях враг совершил три авиаудара, применил восемь управляемых авиабомб и осуществил 186 обстрелов, в том числе шесть реактивных залпов.
На Южно-Слобожанском направлении наши подразделения отбили семь атак в районах Волчанска, Каменки и Бологовки; пять боёв остаются активными.
На Купянском и Лиманском направлениях оборона отразила соответственно четыре и пять штурмов, некоторые столкновения продолжаются.
Донбасс и Покровское направление
В районах Славянска силы обороны отразили десять попыток продвижения противника. На Константиновском направлении оккупанты штурмовали позиции одиннадцать раз, все атаки были отбиты.
На Покровском участке зафиксировано 31 наступление; бойцы отразили большую часть атак, по предварительным данным ликвидировано 58 оккупантов и ранено 25, уничтожено десять БПЛА, выведены из строя несколько единиц техники.
Южные участки фронта
На Александровском направлении отбиты 11 атак, на Гуляйпольском и Ореховском — зафиксированы авиаудары и отдельные штурмы, отражённые силами обороны.
В Приднепровском секторе отражены три попытки продвижения в районе Антоновского моста.
Напоминаем, что Россия утвердила постановление, позволяющее оккупационным администрациям на захваченных украинских территориях признавать имущество граждан Украины "бесхозяйным" и передавать его в собственность государства.
Отметим, что на оккупированном Крыму усугубляется кризис водоснабжения: из-за продолжительной засухи и падения уровня в водохранилищах регион столкнулся с угрозой дефицита воды. В частности, в Алуште запасы, по данным местных источников, могут исчерпаться уже через три месяца.