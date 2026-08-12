Зв'язок від 190 гривень: які мобільні тарифи пропонують пенсіонерам в Україні

Українські мобільні оператори передбачили бюджетні пакети для людей старшого віку та пенсіонерів. Ціни на такі тарифи стартують від 190 гривень на місяць.
РБК-Україна розповідає, які конкретно умови тарифів пропонують пенсіонерам "Київстар", Vodafone та lifecell.
Головне:
Для абонентів віком від 60 років та осіб з інвалідністю компанія розробила спеціальний тариф "ВСЕ РАЗОМ Комфорт". Його щомісячна вартість становить 220 гривень.
У пакет послуг входить:
Крім того, абоненти безкоштовно отримують доступ до послуги "Домашній інтернет" та можуть обрати одну з "Суперсил" (наприклад, доступ до медичного сервісу Helsi або Київстар ТБ).
Щоб підключити тариф, потрібно звернутися до фірмового магазину оператора з паспортом та пенсійним посвідченням.
Цей оператор пропонує акційний тариф "Турбота", яким можуть скористатися всі українці віком від 55 років. Його ціна становить 190 гривень за 4 тижні користування.
Що отримує абонент:
Активувати тариф можна як у відділеннях оператора, показавши пенсійне посвідчення, так і самостійно онлайн - пройшовши швидку ідентифікацію через систему Bank ID.
Компанія Vodafone також йде назустріч клієнтам старшого віку, пропонуючи вигідні умови підключення та спеціальні пропозиції, як-от акція "Повага". Це спеціальна пропозиція для українців віком від 55 років.
Вона дозволяє перейти до оператора зі збереженням свого номера та підключити тариф Flexx Go за ціною 200 гривень на місяць.
Як підключити тариф за акцією:
Після успішного перенесення номера тариф активується автоматично.