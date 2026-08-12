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Связь от 190 гривен: какие мобильные тарифы предлагают пенсионерам в Украине

07:13 12.08.2026 Ср
3 мин
Специальные тарифы предлагают сразу три мобильных оператора
aimg Дмитрий Левицкий
Фото: какие тарифы предлагают мобильные операторы пенсионерам (Getty Images)

Украинские мобильные операторы предусмотрели бюджетные пакеты для людей постарше и пенсионеров. Цены на подобные тарифы стартуют от 190 гривен в месяц.

РБК-Украина рассказывает, какие конкретно условия тарифов предлагают пенсионерам "Киевстар", Vodafone и lifecell.

Главное:

  • "Киевстар": Тариф "ВСЕ ВМЕСТЕ Комфорт" за 220 грн/мес для людей от 60 лет и лиц с инвалидностью (включает Домашний интернет).
  • lifecell: Пакет "Забота" за 190 грн/4 недели для украинцев от 55 лет. Вы можете подключить онлайн через Bank ID.
  • Vodafone: Акция "Уважение" (тариф Flexx Go) за 200 грн/мес для лиц от 55 лет. Действует при переходе к оператору с сохранением старого номера.

Что предлагает "Киевстар"

Для абонентов в возрасте от 60 лет и лиц с инвалидностью компания разработала специальный тариф "ВСЕ ВМЕСТЕ Комфорт". Его ежемесячная стоимость составляет 220 гривен.

В пакет услуг входит:

  • безлимит на звонки внутри сети;
  • 100 минут на другие мобильные и городские номера по Украине;
  • 10 ГБ мобильного интернета;
  • 100 SMS-сообщений.

Кроме того, абоненты бесплатно получают доступ к услуге "Домашний интернет" и могут выбрать одну из "Суперсил" (например, доступ к медицинскому сервису Helsi или Киевстар ТВ).

Чтобы подключить тариф, необходимо обратиться в фирменный магазин оператора с паспортом и пенсионным удостоверением.

Тариф от lifecell

Этот оператор предлагает акционный тариф "Забота", которым могут воспользоваться все украинцы в возрасте от 55 лет. Его цена составляет 190 гривен за 4 недели использования.

Что получает абонент:

  • безлимитные звонки в сети lifecell;
  • 1000 минут на номера других украинских операторов;
  • 20 ГБ мобильного интернета;
  • безлимитный доступ к популярным приложениям и соцсетям (Viber, YouTube, Facebook, TikTok и т.д.).

Активировать тариф можно как в отделениях оператора, показав пенсионное удостоверение, так и самостоятельно онлайн - пройдя быструю идентификацию через систему Bank ID.

Условия от Vodafone

Компания Vodafone также идет навстречу клиентам постарше, предлагая выгодные условия подключения и специальные предложения, например акция "Уважение". Это специальное предложение для украинцев в возрасте от 55 лет.

Она позволяет перейти к оператору с сохранением своего номера и подключить тариф Flexx Go по цене 200 гривен в месяц.

Как подключить тариф по акции:

  • Подать заявку на перенос номера на официальном сайте или в фирменном магазине Vodafone.
  • Получить SMS с подтверждением заявки.
  • Посетить магазин Vodafone, чтобы бесплатно забрать новую SIM-карту и подписать контракт.

После успешного перенесения номера тариф активируется автоматически.

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