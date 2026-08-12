Связь от 190 гривен: какие мобильные тарифы предлагают пенсионерам в Украине

Украинские мобильные операторы предусмотрели бюджетные пакеты для людей постарше и пенсионеров. Цены на подобные тарифы стартуют от 190 гривен в месяц.
РБК-Украина рассказывает, какие конкретно условия тарифов предлагают пенсионерам "Киевстар", Vodafone и lifecell.
Главное:
Для абонентов в возрасте от 60 лет и лиц с инвалидностью компания разработала специальный тариф "ВСЕ ВМЕСТЕ Комфорт". Его ежемесячная стоимость составляет 220 гривен.
В пакет услуг входит:
Кроме того, абоненты бесплатно получают доступ к услуге "Домашний интернет" и могут выбрать одну из "Суперсил" (например, доступ к медицинскому сервису Helsi или Киевстар ТВ).
Чтобы подключить тариф, необходимо обратиться в фирменный магазин оператора с паспортом и пенсионным удостоверением.
Этот оператор предлагает акционный тариф "Забота", которым могут воспользоваться все украинцы в возрасте от 55 лет. Его цена составляет 190 гривен за 4 недели использования.
Что получает абонент:
Активировать тариф можно как в отделениях оператора, показав пенсионное удостоверение, так и самостоятельно онлайн - пройдя быструю идентификацию через систему Bank ID.
Компания Vodafone также идет навстречу клиентам постарше, предлагая выгодные условия подключения и специальные предложения, например акция "Уважение". Это специальное предложение для украинцев в возрасте от 55 лет.
Она позволяет перейти к оператору с сохранением своего номера и подключить тариф Flexx Go по цене 200 гривен в месяц.
Как подключить тариф по акции:
После успешного перенесения номера тариф активируется автоматически.