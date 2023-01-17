Фахівці виявили зв'язок між поразками РФ та її кібератаками

Концепція "гібрідної війни", яку впроваджує Російська Федерація в Україні, передбачає чіткий звʼязок між невдачами Росії на воєнному або дипломатичному фронті і наступними інформаційними, конвенційними і кібератаками з метою помсти.

Фахівці Держспецзв'язку, Ради економічної безпеки, управління стратегічних комунікацій Міноборони України і компанії TRUMAN виявили чіткий звʼязок між невдачами Росії на воєнному або дипломатичному фронті і наступними після цього атаками з метою помсти.

Як зазначає Держспецзв'язок, фахівці та експерти дослідили взаємозв’язки між подіями, що сталися протягом 2022 року на поле бою і дипломатичній ниві з боку Російської Федерації, і виявили кореляцію між ними і різними видами атак, які вчинила Росія. У дослідженні з'ясувався чіткий зв'язок між кібератаками, конвенційними та інформаційними атаками, що, своєю чергою, відповідає прийнятій в Росії концепції "гібридної війни".

"Найсвіжіший приклад таких атак - це енергетичний сектор. Він перебуває під особливою увагою російських хакерів від початку вторгнення і аж досьогодні, коли Росія обстрілює обʼєкти енергетики за допомогою ракет і дронів-камікадзе. Після перших обстрілів до роботи взялася російська пропаганда з наративом, що відключення електроенергії - наслідок "хитрощів" влади, а не ракетних обстрілів", - зазначили експерти у дослідженні.

Крім того, фахівці проаналізували атаки в інформаційному та кіберпросторі, які, за даними дослідження, зазвичай передують конвенційним атакам.

"Рік тому, 14 січня, Росія розпочала кібервійну проти нашої країни. Саме тоді проросійські хакери здійснили масовану атаку на органи влади. Внаслідок атаки постраждали 22 сайти органів державної влади, але стратегічної мети - завдати критичної шкоди нашій інфраструктурі - хакерам досягти не вдалося", - підкреслюють експерти.

У дослідженні нагадується, що за згаданою атакою 14 січня торік слідувала низка потужних DDoS-атак у середині лютого та кібератаки напередодні самого повномасштабного вторгнення.

"Метою цих атак було як руйнування інфраструктури, так і сіяння паніки та недовіри серед населення країни. Втім, навіть під час війни російські хакери не досягли успіху", - констатували експерти.