Связь между неудачами РФ и их последующими атаками соответствует концепции гибридной войны

Специалисты Госспецсвязи, Совета экономической безопасности, управления стратегических коммуникаций Минобороны Украины и компании TRUMAN обнаружили четкую связь между неудачами России на военном или дипломатическом фронте и последовавшими после этого атаками с целью мести.

Как отмечает ведомство, специалисты и эксперты исследовали взаимосвязи между событиями, произошедшими в течение 2022 года на поле боя и дипломатической ниве со стороны Российской Федерации, и обнаружили корреляцию между ними и различными видами атак, которые совершила Россия. В исследовании выяснилась четкая связь между кибератаками, конвенционными и информационными атаками, что, в свою очередь, соответствует принятой в России концепции "гибридной войны".

"Самый свежий пример таких атак - это энергетический сектор. Он находится под особым вниманием российских хакеров с начала вторжения и до сих пор, когда Россия обстреливает объекты энергетики с помощью ракет и дронов-камикадзе. После первых обстрелов к работе подключылась российская пропаганда с нарративом, что отключение электроэнергии - следствие "уловок" власти, а не ракетных обстрелов", - отметили эксперты в исследовании.

Кроме того, специалисты проанализировали атаки в информационном и киберпространстве, которые, по данным исследования, обычно предшествуют конвенционным атакам.

"Год назад, 14 января, Россия начала кибервойну против нашей страны. Именно тогда пророссийские хакеры совершили массированную атаку на органы власти. В результате атаки пострадали 22 сайта органов государственной власти, но стратегическую цель - нанести критический ущерб нашей инфраструктуре - хакерам достичь не удалось", - подчеркивают эксперты.

Исследование напоминает, что за упомянутой атакой 14 января в прошлом году следовал ряд мощных DDoS-атак в середине февраля и кибератаки накануне самого полномасштабного вторжения.

"Целью этих атак было как разрушение инфраструктуры, так и сеяние паники и недоверия среди населения страны. Впрочем, даже во время войны российские хакеры не преуспели", - констатировали эксперты.