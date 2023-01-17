Связь между неудачами РФ и их последующими атаками соответствует концепции гибридной войны
Специалисты Госспецсвязи, Совета экономической безопасности, управления стратегических коммуникаций Минобороны Украины и компании TRUMAN обнаружили четкую связь между неудачами России на военном или дипломатическом фронте и последовавшими после этого атаками с целью мести.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу специальной связи и защиты информации Украины.
Как отмечает ведомство, специалисты и эксперты исследовали взаимосвязи между событиями, произошедшими в течение 2022 года на поле боя и дипломатической ниве со стороны Российской Федерации, и обнаружили корреляцию между ними и различными видами атак, которые совершила Россия. В исследовании выяснилась четкая связь между кибератаками, конвенционными и информационными атаками, что, в свою очередь, соответствует принятой в России концепции "гибридной войны".
"Самый свежий пример таких атак - это энергетический сектор. Он находится под особым вниманием российских хакеров с начала вторжения и до сих пор, когда Россия обстреливает объекты энергетики с помощью ракет и дронов-камикадзе. После первых обстрелов к работе подключылась российская пропаганда с нарративом, что отключение электроэнергии - следствие "уловок" власти, а не ракетных обстрелов", - отметили эксперты в исследовании.
Кроме того, специалисты проанализировали атаки в информационном и киберпространстве, которые, по данным исследования, обычно предшествуют конвенционным атакам.
"Год назад, 14 января, Россия начала кибервойну против нашей страны. Именно тогда пророссийские хакеры совершили массированную атаку на органы власти. В результате атаки пострадали 22 сайта органов государственной власти, но стратегическую цель - нанести критический ущерб нашей инфраструктуре - хакерам достичь не удалось", - подчеркивают эксперты.
Исследование напоминает, что за упомянутой атакой 14 января в прошлом году следовал ряд мощных DDoS-атак в середине февраля и кибератаки накануне самого полномасштабного вторжения.
"Целью этих атак было как разрушение инфраструктуры, так и сеяние паники и недоверия среди населения страны. Впрочем, даже во время войны российские хакеры не преуспели", - констатировали эксперты.
Недавно РБК-Украина сообщало, что Украина призывает к созданию "Кибер ООН" - организации, которая будет заниматься противодействием российским кибератакам на инфраструктуру Украины.
Напомним, что информационный "Рамштайн" может состояться в Париже, сейчас по этому поводу идут переговоры. В случае задержки еще рассматривается Варшава.
Ранее мы писали, что Украине удалось совершить "настоящую революцию", продвинувшись на высшую степень в своей киберобороне на фоне мощных атак России. Об этом заявил глава Командования киберзащиты Франции (COMCYBER), генерал Эймерик Бонемизон.
Добавим, что в Украине было зарегистрировано и исследовано более 1500 кибератак с начала полномасштабного вторжения России. Большинство из них - со стороны страны-агрессора.
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