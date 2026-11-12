У зустрічі Зеленського з Віткоффом і Кушнером братимуть участь європейці, - ЗМІ

Видання пише, що до переговорів, які відбудуться сьогодні в Дубліні, долучаться представники європейських країн, зокрема Німеччини, Франції та Британії.

Джерело AFP розповіло, що ці три країни, а також, можливо, й інші держави, будуть представлені радниками або дипломатами.

Оновлено о 21:35

Ірландські ЗМІ повідомляють, що зустріч Зеленського зі спецпредставниками США відбудеться на військовій авіабазі Ірландії.

Йдеться про головну авіабазу та єдиний військовий аеродром Повітряного корпусу Ірландії, розташований на південний захід від Дубліна.



Віткофф і Кушнер мають приземлитися на аеродромі Кейсмент у Балдоннеллі, де вони зустрінуться із Зеленським та, ймовірно, з європейським представниками.

Нагадаємо, сьогодні, 12 листопада, спецпосланці США провели зустріч із російським диктатором у Москві. Під час переговорів обговорювались результати тристоронньої зустрічі в Абу-Дабі, присвяченої завершенню війни в Україні.

Зазначимо, Віткофф повідомив, що планує обговорити з Володимиром Зеленським підсумки переговорів з Володимиром Путіним та переконати обрати шлях завершення війни.