На зустрічі з Віткоффом було знайдено ідеї для миру, їх представлять росіянам, - Стубб

Він зазначив, що сьогоднішні переговори дозволили досягти реального прогресу на двох рівнях: у короткостроковій перспективі та у ширшому контексті.

"Ми знайшли деякі елементи мирного врегулювання, які завтра будуть представлені в Санкт-Петербурзі (під час зустрічі спецпредставника президента США Стіва Віткоффа з російським диктатором Володимиром Путіним - ред.)", - додав Стубб.

За його словами, обговорення були зосереджені на "ключових питаннях, таких як протиповітряна оборона, енергетичні об'єкти та часткові припинення вогню, наприклад, у сфері енергетики та продовольчої безпеки".

Президент уточнив, що "технічно" сторони дотримуються однієї позиції.

"На мій досвід, мир вимагає терпіння, але, на жаль, війна не чекає. Люди вмирають щодня. Наше завдання - робити все можливе, щоб покласти цьому кінець. І я думаю, що сьогоднішній день став кроком у правильному напрямку", - сказав він.

Росія відмовляється від перемир'я

Нагадаємо, Росія вже неодноразово відкидала пропозиції України та США щодо енергетичного перемир'я.

Зокрема, нещодавно президент США Дональд Трамп заявив про те, що Київ та Москва погодилися припинити удари по енергетиці. Як виявилося, сторони це не погоджували, але Україна справді призупинила удари по російським НПЗ.