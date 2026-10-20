На встрече с Уиткоффом были найдены идеи для мира, их представят россиянам, - Стубб

Во время встречи украинской, американской и европейской делегаций в Норвегии были найдены новые идеи для мирного урегулирования войны с РФ. Инициативы представят россиянам.
Как передает РБК-Украина, об этом на пресс-конференции по итогам встречи заявил президент Финляндии Александр Стубб.
Он отметил, что сегодняшние переговоры позволили добиться реального прогресса на двух уровнях: в краткосрочной перспективе и в более широком контексте.
"Мы нашли некоторые элементы мирного урегулирования, которые завтра будут представлены в Санкт-Петербурге (во время встречи спецпредставителя президента США Стива Уиткоффа с российским диктатором Владимиром Путиным - ред.)", - добавил Стубб.
По его словам, обсуждения были сосредоточены на "ключевых вопросах, таких как противовоздушная оборона, энергетические объекты и частичные прекращения огня, например в сфере энергетики и продовольственной безопасности".
Президент уточнил, что "на техническом уровне" стороны придерживаются одной позиции.
"По моему опыту, мир требует терпения, но, к сожалению, война не ждет. Люди умирают каждый день. Наша задача - делать все возможное, чтобы положить этому конец. И я думаю, что сегодняшний день стал шагом в правильном направлении", - сказал он.
Напомним, Россия уже неоднократно отвергала предложения Украины и США об энергетическом перемирии.
В частности, недавно президент США Дональд Трамп заявил о том, что Киев и Москва согласились прекратить удары по энергетике. Как оказалось, стороны это не согласовывали, но Украина действительно приостановила удары по российским НПЗ.
В свою очередь Россия продолжила удары по энергетической инфраструктуре Украины, в надеждах устроить блэкаут.
Глава МИД РФ Сергей Лавров цинично заявил, что "никакого прекращения огня не будет", оправдав это тем, что за время перемирия Украину "накачают оружием".