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Зеленський вже вилетів у Париж на зустріч з Макроном та Шольцом

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Україна, Середа 08 лютого 2023 21:46
Зеленський вже вилетів у Париж на зустріч з Макроном та Шольцом Фото: президент України Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Каріна Левицька

Український президент Володимир Зеленський покинув Лондон та відправився до Парижу на зустріч з президентом Франції Еммануелем Макроном та німецьким канцлером Олафом Шольцом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BFM.

За даними видання, президентський літак Зеленського приземлиться о 20:45 в Орлі.

Після чого в Єлисейському палаці відбудеться зустріч президентів України та Франції з німецьким канцлером.

Нагадаємо, сьогодні Зеленський заявив, що Макрон змінив свою позицію щодо "приниження" Росії.

Нагадаємо, раніше французький лідер Еммануель Макрон заявив про необхідність "зберегти обличчя Росії". У відповідь президент України Володимир Зеленський наголосив, що українське суспільство не піде на поступки і не шукатиме вихід для Москви.

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