Зустрічі із медиками, рідними військових та бізнесом: деталі візиту Зеленського до Ірландії

Під час візиту до Ірландії президент України Володимир Зеленський зустрівся із з представниками Університетського коледжу Дубліна, які допомагають впроваджувати методики екстреної медичної допомоги на фронті. А також із рідними ірландських військовослужбовців, які віддали життя за Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента України Володимира Зеленського в Telegram .

Володимир Зеленський повідомив, що ірландські фахівці спільно з українськими започаткували ініціативу UCD Ukraine Trauma Project. Її головна мета – знизити кількість смертей від масивних кровотеч на фронті.

Вже відбулося вісім навчальних місій в Україні, підготовлені понад 600 відповідних фахівців та створена ірландсько-українська навчальна команда.

"Ця співпраця допомогла збільшити кількість врятованих життів і зміцнила партнерство між нашими країнами", - зазначив президент.

Також разом із першою леді Оленою Зеленською глава держави зустрівся з рідними ірландських військовослужбовців, які загинули, захищаючи Україну.

Солдатів Грехема Дейла, Роберта Дігана та Олександра Рижука удостоєно посмертно орденів "За мужність" ІІІ ступеня.

Володимир Зеленський зустрівся з представниками ірландського бізнесу. Він зазначив, що інтерес ірландських компаній до співпраці великий і дуже важливий.

"Очікуємо на інвестиції, які посилять нашу стійкість зараз і стануть внеском у відбудову країни", - написав він за підсумками зустрічі.

Щодо зустрічі з українською громадою в Ірландії, Володимир Зеленський зазначив, що це була "хороша й щира розмова та справді особливий візит - перший візит Президента України до Ірландії з моменту встановлення дипломатичних відносин після відновлення української незалежності".