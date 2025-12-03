ua en ru
Зустрічі із медиками, рідними військових та бізнесом: деталі візиту Зеленського до Ірландії

Ірландія, Середа 03 грудня 2025 03:07
Зустрічі із медиками, рідними військових та бізнесом: деталі візиту Зеленського до Ірландії Фото: президент України Володимир Зеленський в Ірландії Telegram Zelenskiy / Оfficial)
Автор: Марина Балабан

Під час візиту до Ірландії президент України Володимир Зеленський зустрівся із з представниками Університетського коледжу Дубліна, які допомагають впроваджувати методики екстреної медичної допомоги на фронті. А також із рідними ірландських військовослужбовців, які віддали життя за Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента України Володимира Зеленського в Telegram.

Володимир Зеленський повідомив, що ірландські фахівці спільно з українськими започаткували ініціативу UCD Ukraine Trauma Project. Її головна мета – знизити кількість смертей від масивних кровотеч на фронті.

Вже відбулося вісім навчальних місій в Україні, підготовлені понад 600 відповідних фахівців та створена ірландсько-українська навчальна команда.

"Ця співпраця допомогла збільшити кількість врятованих життів і зміцнила партнерство між нашими країнами", - зазначив президент.

Також разом із першою леді Оленою Зеленською глава держави зустрівся з рідними ірландських військовослужбовців, які загинули, захищаючи Україну.

Солдатів Грехема Дейла, Роберта Дігана та Олександра Рижука удостоєно посмертно орденів "За мужність" ІІІ ступеня.

Зустрічі із медиками, рідними військових та бізнесом: деталі візиту Зеленського до Ірландії

Володимир Зеленський зустрівся з представниками ірландського бізнесу. Він зазначив, що інтерес ірландських компаній до співпраці великий і дуже важливий.

"Очікуємо на інвестиції, які посилять нашу стійкість зараз і стануть внеском у відбудову країни", - написав він за підсумками зустрічі.

Зустрічі із медиками, рідними військових та бізнесом: деталі візиту Зеленського до Ірландії

Щодо зустрічі з українською громадою в Ірландії, Володимир Зеленський зазначив, що це була "хороша й щира розмова та справді особливий візит - перший візит Президента України до Ірландії з моменту встановлення дипломатичних відносин після відновлення української незалежності".

Зустрічі із медиками, рідними військових та бізнесом: деталі візиту Зеленського до Ірландії

Візит президента України до Ірландії

Як повідомляло РБК-Україна, в ніч на 2 грудня президент України Володимир Зеленський та перша леді Олена Зеленська прибули з першим офіційним візитом до Ірландії.

Прем'єр-міністр Ірландії Міхол Мартін на пресконференції з Володимиром Зеленським заявив, що його країна готова до моніторингу припинення вогню, а також до миротворчості в Україні та ЄС.

Він розповів про подальшу підтримку України, якщо буде мирне рішення. За його словами, Ірландія буде відкрита до моніторингу будь-якого припинення вогню або певних аспектів миру.

