На зустрічі в Брюсселі не досягли угоди щодо вищих посад у ЄС

Двоє дипломатів ЄС розповіли журналістам, що попри попередні надії завершити розподіл вищих посад під час нинішнього саміту, принципова угода між лідерами блоку так і не була досягнута.

Так, зазначається, що лідери ЄС перед тим виходили в кімнату для консультацій "без телефонів". Згодом виявилося, що перемовини не призвели до угоди щодо посад у вищих інституціях Євросоюзу.

Між тим президент Європейської ради Шарль Мішель назвав неформальний саміт без угоди "корисним кроком".

За його словами, "абсолютно ясно", що метою даної зустрічі було не ухвалення рішення щодо вищих посад, а радше "поглиблений обмін думками" щодо кандидатів.

"Мета цього вечора полягала в тому, щоб не приймати рішення", - сказав він та додав, що розподіл посад буде завершено на офіційному саміті Європейської ради наступного тижня.

Також Мішель заявив, що у червні потрібно прийняти два рішення: одне щодо вищих посад, а інше щодо стратегічного порядку денного блоку.

"Нам потрібно домовитися про команду і програму", - сказав він.

Президент Євроради також зазначив, що врегулювати це питання до кінця місяця - це "колективний обов'язок".

Що передувало

Раніше видання Politico писало про те, що чотири ключові кандидатури на керівні посади в ЄС майже узгоджені, а процес відбувається надзвичайно швидко. За даними видання, глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн заступить на другий термін у якості президентки Європейської комісії.

Також ЗМІ писали, що португалець Антоніу Коста, попередньо, буде на посаді президента Європейської ради, Роберта Мецола з Мальти - на посаді голови Європейського парламенту, а Кая Каллас з Естонії - на посаді глави зовнішньої політики.

Між тим зазначається, що угода не була укладена завчасно, оскільки Європейська народна партія висунула ідею розділити посаду президента Європейської ради.

Додамо, видання Euractiv повідомляло, що 17 червня лідери ЄС зустрінуться, щоб обговорити найвищі посади блоку після виборів до Європарламенту. І що політична угода на цьому саміті може стати реальністю.

Також перед тим стало відомо, що президент Європейської ради Шарль Мішель запропонував виключити голову Єврокомісії Урсулу фон дер Ляйєн із зустрічі 17 червня, на якій глави держав та урядів обговорять найвищі посади в ЄС.