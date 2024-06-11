Мішель хоче усунути фон дер Ляєн від переговорів про найвищі посади в ЄС, - Politico

Президент Європейської ради Шарль Мішель запропонував виключити голову Єврокомісії Урсулу фон дер Ляйєн із зустрічі 17 червня, на якій глави держав та урядів обговорять найвищі посади в ЄС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico .

Лідерам необхідно домовитися про наступних президентів Європейської комісії, Європейської ради (нинішня посада Мішеля) та Європейського парламенту (хоча парламент голосує за своє власне керівництво), а також наступного керівника зовнішньої політики.

Фон дер Ляєн є провідним кандидатом від Європейської народної партії та розраховує на другий термін на посаді голови Європейської комісії.

Протистояння та багаторічне суперництво між Мішелем та фон дер Ляйєн відіграє ключову роль.

Мішель має вирішити, хто зможе приєднатися до вечері з лідерами з огляду на те, що зустріч 17 червня є неформальним самітом.

У кількох європейських столицях вважають, що Мішель намагається завадити потенційному другому терміну глави Єврокомісії.

"Держави-члени ЄС дедалі більше дратуються роллю Шарля Мішеля у процесі відбору президента Комісії, - сказав один дипломат ЄС. - Схоже, що це викликане суто особистими мотивами".

Дехто підозрює, що Мішель вигадує схему, щоб включитися в гонку за вищі посади як наступний глава зовнішньої політики ЄС.

"Є деяке роздратування", - сказав інший дипломат про махінації Мішеля. І це роздратування спостерігається як усередині офісу фон дер Ляєн, так і серед лідерів, сказав другий дипломат.

Нинішня дилема безпрецедентна. З того часу, як у 2014 році було прийнято ідею системи провідних кандидатів, жоден чинний президент Європейської комісії не збирався балотуватися на другий термін.