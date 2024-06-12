ua en ru
Ср, 12 червня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Кандидати майже узгоджені. Politico дізналися, хто може зайняти ключові керівні посади в ЄС

ЄС, Середа 12 червня 2024 15:32
UA EN RU
Кандидати майже узгоджені. Politico дізналися, хто може зайняти ключові керівні посади в ЄС Фото: хто може зайняти чотири місця на керівні посади в ЄС (GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова

Чотири ключові кандидатури на керівні посади в ЄС майже узгоджені. Даний процес відбувається незвично швидко.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.

Як стверджує видання, глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн заступить на другий термін у якості президентки Європейської комісії.

Зазначається, що Європейська народна партія, яка залишається найбільшою політичною силою після європейських виборів, хоче гарантувати другий п'ятирічний мандат фон дер Ляєн.

Колишній прем'єр Португалії Антоніу Кошта є лідером у гонці за посадою президента Європейської ради, яку зараз обіймає Шарль Мішель.

Втім, як зазначають у виданні, справу ще не вирішено, адже кандидатуру Кошти все ще можуть ускладнити "проблеми із законом" через оголошення йому прокуратурою підозри у зловживанні впливом минулого року.

Також за даними ЗМІ, чинна президентка Європейського парламенту Роберта Мецола отримає ще один термін на два з половиною роки на цій же посаді. Але останнє слово щодо цього рішення залишається за самим парламентом, а не за лідерами ЄС.

Основною претенденткою на посаду глави зовнішньополітичного відомства, яку зараз обіймає Жозеп Боррель, є прем'єр-міністерка Естонії Кая Каллас.

У Politico додали, що план узгодження щодо посад очікується під час неформальної вечері, наміченої для лідерів блоку на 17 червня.

Найвищі посади в ЄС

Нагадаємо, президент Європейської ради Шарль Мішель запропонував виключити голову Єврокомісії Урсулу фон дер Ляйєн із зустрічі 17 червня, на якій глави держав та урядів обговорять найвищі посади в ЄС.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Єврокомісія Євросоюз Європарламент
NEWS
Чому РФ вдарила по Києву після паузи і чи залишається енергетика метою: думка експерта
Чому РФ вдарила по Києву після паузи і чи залишається енергетика метою: думка експерта
DAILY
Розвідник ГУР з "Кабул-9": Ми дістаємо туди, де ворог навіть не чекає
Богдана Лясківськажурналіст РБК-Україна Розвідник ГУР з "Кабул-9": Ми дістаємо туди, де ворог навіть не чекає