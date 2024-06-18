На встрече в Брюсселе не достигли соглашения о высших должностях в ЕС

Два дипломата ЕС рассказали журналистам, что несмотря на предыдущие надежды завершить распределение высших должностей во время нынешнего саммита, принципиальное соглашение между лидерами блока так и не было достигнуто.

Так, отмечается, что лидеры ЕС прежде выходили в комнату для консультаций "без телефонов". Впоследствии оказалось, что переговоры не привели к соглашению о должностях в высших институтах Евросоюза.

Между тем, президент Европейского совета Шарль Мишель назвал неформальный саммит без соглашения "полезным шагом".

По его словам, "совершенно ясно", что целью данной встречи было не принятие решения о высших должностях, а скорее "углубленный обмен мнениями" о кандидатах.

"Цель этого вечера заключалась в том, чтобы не принимать решения", - сказал он и добавил, что распределение должностей будет завершено на официальном саммите Европейского совета на следующей неделе.

Также Мишель заявил, что в июне нужно принять два решения: одно по высшим должностям, а другое по стратегической повестке дня блока.

"Нам нужно договориться о команде и программе", - сказал он.

Президент Евросовета также отметил, что урегулировать этот вопрос до конца месяца - это "коллективная обязанность".

Что предшествовало

Ранее издание Politico писало о том, что четыре ключевых кандидатуры на руководящие должности в ЕС почти согласованы, а процесс происходит чрезвычайно быстро. По данным издания, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен вступит на второй срок в качестве президентки Европейской комиссии.

Также СМИ писали, что португалец Антониу Коста, предварительно, будет на должности президента Европейского совета, Роберта Мецола из Мальты - на должности главы Европейского парламента, а Кая Каллас из Эстонии - на должности главы внешней политики.

Между тем отмечается, что соглашение не было заключено раньше времени, поскольку Европейская народная партия выдвинула идею разделить должность президента Европейского совета.

Добавим, издание Euractiv сообщало, что 17 июня лидеры ЕС встретятся, чтобы обсудить высшие должности блока после выборов в Европарламент. И что политическое соглашение на этом саммите может стать реальностью.

Также перед этим стало известно, что президент Европейского совета Шарль Мишель предложил исключить главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен со встречи 17 июня, на которой главы государств и правительств обсудят самые высокие посты в ЕС.