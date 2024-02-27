На зустрічі Байдена з лідерами Конгресу заявили про жахливу ситуацію в Україні

Білий дім попередив, що ситуація в Україні є "дуже жахливою" за підсумками "інтенсивних" переговорів лідерів Конгресу з президентом США Джо Байденом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Hill.

Радник Білого дому з питань національної безпеки Джон Кірбі відзначив критичну ситуацію на фронті через нестачу боєприпасів у Збройних сил України. За його словами, солдати "ухвалюють дуже важкі рішення куди та чим стріляти" та "у них закінчуються набої".

"Я не в тому становищі, щоб поставити часовий штамп і сказати, що до такої-то дати вони програють війну, але вони, безумовно, починають втрачати територію - територію, яку вони відвоювали у росіян. І тепер вони повинні віддати її назад росіянам, тому що вони не можуть - вони не можуть відбитися від них", - сказав Кірбі.

Він також зазначив, що Україна потребує фінансової допомоги на оборонні потреби, яка "зависла" в Конгресі.

"Ми потребуємо її (допомоги. - ред.) зараз. Я навіть не буду припускати, що може бути занадто пізно. Ми вже в деякому сенсі запізнилися. Вони (військові ЗСУ. - ред.) втратили місто Авдіївку буквально через боєприпаси. Так що в певному сенсі це вже має драматичний вплив на поле бою", - сказав Кірбі.

Лідер демократичної більшості в Сенаті Чак Шумер та лідер демократичної меншості у Палаті представників Хакім Джеффріс припустили, що зустріч була продуктивною, але обидва охарактеризували переговори по Україні як "інтенсивні".

Шумер повідомив, що під час зустрічі він наголосив на попередженні президента Володимира Зеленського, що "якщо вони не отримають допомогу швидко, Україна може пасти".

Зустріч Байдена з лідерами Конгресу

У вівторок, 27 лютого, президент США Джо Байден зустрівся у Білому домі з лідерами лідерів Конгресу. Головними темами переговорів були проблема із затвердженням допомоги Україні та уникнення "шатдауну" - призупинення роботи уряду через затримку із затвердженням держбюджету США.

На тлі відсутності допомоги, Силам оборони нещодавно довелося вийти з міста Авдіївка в Донецькій області. За словами Зеленського, Байден розуміє, що це наслідок ослаблення підтримки нашої країни.

Затримка з оборонною допомогою США

13 лютого Сенат США схвалив законопроект з допомогою Україні, Ізраїлю та Тайваню на 95 млрд доларів. Зокрема, для України документом передбачене надання понад 61 млрд доларів.

Для того, щоб законопроект набув чинності, його має схвалити Палата представників США та підписати президент Джо Байден.

Однак 16 лютого спікер Палати представників Майк Джонсон відмовився винести документ на голосування.

Конгресмени пішли на канікули до 28 лютого, що вкотре відтермінувало затвердження і надання допомоги США для ЗСУ.

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