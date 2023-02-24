Зустрічатимемо ще на кордоні. Начальник поліції Київщини про можливість наступу на столицю

"Оборонні та фортифікаційні споруди створені таким чином, що ми будемо зустрічати ворога аж на наших кордонах. Тому я впевнений, що вони будуть нести великі втрати, але до столиці вони не дійдуть", - зазначив він.

Він також наголосив, що сили оборони Києва та Київської області готуються до можливого наступу російських військ.

"Ми дуже серйозно підготувалися до засобів індивідуального захисту – бронежилети, каски для особового складу. Поліція області перебудувала свої відділки для того, щоб правоохоронці могли там цілодобово нести службу, не виїжджаючи додому. І військові дуже серйозно підготувалися саме на Київщині", - додав він.

Однак вірогідність наступу спрогнозувати важко, вважає Нєбитов, адже рішення в Росії можуть прийматися одноосібно диктатором Володимиром Путіним.