Будем встречать еще на границе. Начальник полиции Киевской области о возможности наступления на столицу

В теории россияне могут осуществить повторное наступление на Киев, но в таком случае они несут большие потери еще на границе.
Об этом заявил начальник полиции Киевской области Андрей Небитов, передает РБК-Украина со ссылкой на телеканал "Мы-Украина".
"Оборонительные и фортификационные сооружения созданы таким образом, что мы будем встречать врага на наших границах. Поэтому я уверен, что они будут нести большие потери, но до столицы они не дойдут", - отметил он.
Он также подчеркнул, что силы обороны Киева и Киевской области готовятся к возможному наступлению российских войск.
"Мы очень серьезно подготовились к средствам индивидуальной защиты – бронежилеты, каски для личного состава. Полиция области перестроила свои участки для того, чтобы правоохранители могли там круглосуточно нести службу, не выезжая домой. И военные очень серьезно подготовились именно на Киевщине", - добавил он. .
Однако вероятность наступления спрогнозировать сложно, считает Небитов, ведь решения в России могут приниматься единолично диктатором Владимиром Путиным.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Путин не готов к нападению на Украину с территории Беларуси. Поскольку русские войска уже не столь сильны, как были год назад.
Напомним, украинская разведка сообщала, что Россия продолжает давить на Беларусь по поводу войны против Украины . Однако Беларусь пытается удержать прямое участие.
Кроме того, ситуация на украинско-белорусской границе остается полностью контролируемой .
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