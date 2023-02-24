RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Будем встречать еще на границе. Начальник полиции Киевской области о возможности наступления на столицу

Фото: россияне не дойдут до Киева в случае повторного наступления (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

В теории россияне могут осуществить повторное наступление на Киев, но в таком случае они несут большие потери еще на границе.

Об этом заявил начальник полиции Киевской области Андрей Небитов, передает РБК-Украина со ссылкой на телеканал "Мы-Украина".

"Оборонительные и фортификационные сооружения созданы таким образом, что мы будем встречать врага на наших границах. Поэтому я уверен, что они будут нести большие потери, но до столицы они не дойдут", - отметил он.

Он также подчеркнул, что силы обороны Киева и Киевской области готовятся к возможному наступлению российских войск.

"Мы очень серьезно подготовились к средствам индивидуальной защиты – бронежилеты, каски для личного состава. Полиция области перестроила свои участки для того, чтобы правоохранители могли там круглосуточно нести службу, не выезжая домой. И военные очень серьезно подготовились именно на Киевщине", - добавил он. .

Однако вероятность наступления спрогнозировать сложно, считает Небитов, ведь решения в России могут приниматься единолично диктатором Владимиром Путиным.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Путин не готов к нападению на Украину с территории Беларуси. Поскольку русские войска уже не столь сильны, как были год назад.

Напомним, украинская разведка сообщала, что Россия продолжает давить на Беларусь по поводу войны против Украины . Однако Беларусь пытается удержать прямое участие.

Кроме того, ситуация на украинско-белорусской границе остается полностью контролируемой .

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
КиевВойна России против Украины