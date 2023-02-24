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Зустрічатимемо ще на кордоні. Начальник поліції Київщини про можливість наступу на столицю

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Україна, П'ятниця 24 лютого 2023 23:42
Зустрічатимемо ще на кордоні. Начальник поліції Київщини про можливість наступу на столицю Фото: росіяни не дійдуть до Києва у разі повторного наступу (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

В теорії росіяни можуть здійснити повторний наступ на Київ, але в такому випадку вони зазнають великих втрат ще на кордоні.

Про це заявив начальник поліції Київської області Андрій Нєбитов, передає РБК-Україна з посиланням на телеканал "Ми-Україна".

"Оборонні та фортифікаційні споруди створені таким чином, що ми будемо зустрічати ворога аж на наших кордонах. Тому я впевнений, що вони будуть нести великі втрати, але до столиці вони не дійдуть", - зазначив він.

Він також наголосив, що сили оборони Києва та Київської області готуються до можливого наступу російських військ.

"Ми дуже серйозно підготувалися до засобів індивідуального захисту – бронежилети, каски для особового складу. Поліція області перебудувала свої відділки для того, щоб правоохоронці могли там цілодобово нести службу, не виїжджаючи додому. І військові дуже серйозно підготувалися саме на Київщині", - додав він.

Однак вірогідність наступу спрогнозувати важко, вважає Нєбитов, адже рішення в Росії можуть прийматися одноосібно диктатором Володимиром Путіним.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що Путін не готовий до нападу на Україну з території Білорусі. Оскільки російські війська вже не настільки сильні, як були рік тому.

Нагадаємо, українська розвідка повідомляла, що Росія продовжує тиснути на Білорусь з приводу війни проти України. Проте Білорусь намагається утриматись прямої участі.

Крім того, ситуація на українсько-білоруському кордоні залишається повністю контрольованою.

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