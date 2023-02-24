Будем встречать еще на границе. Начальник полиции Киевской области о возможности наступления на столицу

В теории россияне могут осуществить повторное наступление на Киев, но в таком случае они несут большие потери еще на границе.

Об этом заявил начальник полиции Киевской области Андрей Небитов, передает РБК-Украина со ссылкой на телеканал "Мы-Украина" .

"Оборонительные и фортификационные сооружения созданы таким образом, что мы будем встречать врага на наших границах. Поэтому я уверен, что они будут нести большие потери, но до столицы они не дойдут", - отметил он.

Он также подчеркнул, что силы обороны Киева и Киевской области готовятся к возможному наступлению российских войск.

"Мы очень серьезно подготовились к средствам индивидуальной защиты – бронежилеты, каски для личного состава. Полиция области перестроила свои участки для того, чтобы правоохранители могли там круглосуточно нести службу, не выезжая домой. И военные очень серьезно подготовились именно на Киевщине", - добавил он. .

Однако вероятность наступления спрогнозировать сложно, считает Небитов, ведь решения в России могут приниматься единолично диктатором Владимиром Путиным.