UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Андрій Єрмак Мирний план США Графіки відключення світла Мирні переговори Війна в Україні

Зустріч Зеленського з Віткоффом та Кушнером у Брюсселі скасовано, - журналіст

Фото: Володимир Зеленський та Стів Віткофф (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Зустріч президента України Володимира Зеленського з американською делегацією у складі спецпосланця президента США Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера, яка повинна була пройти у Брюселлі, скасовано.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter журналіста Алекса Рафоглу.

"За даними джерел, зустріч у Брюсселі скасовано. Зеленський повертається додому", - написав Рафоглу.

Раніше помічник російського диктатора Юрій Ушаков заявив, що американські представники пообіцяли після переговорів у Москві одразу повернутися до Вашингтона.

Літак, на якому Віткофф і Кушнер прилітали до Росії, повертається до США без проміжних посадок у Європі.

Що передувало

Нагадаємо, 2 грудня у Кремлі відбулись переговори російського диктатора Володимира Путіна із спецпосланцем американського президента Стівом Віткоффом. Зустріч тривала понад 4 години, у ході якої учасники обговорювали мирний план США щодо України.

Як повідомив радник Путіна Юрій Ушаков, темою розмови була суть плану президента США Дональда Трампа, а не конкретні пропозиції.

За його словами, компромісів поки що знайдено не було, і зустріч лідерів Росії та США на даний момент не планується.

На запитання, як змінилися перспективи миру після переговорів, Ушаков знизав плечима й сказав: "Точно не віддалилися". Він також додав, що "компромісного варіанту" плану щодо України поки немає, а "деякі американські пропозиції Росії не підходять".

При цьому Державний секретар США Марко Рубіо запевнив, що зараз – ідеальний час для Росії і України, щоб закінчити війну. Він також додав, що США – єдині в світі, хто може подолати розрив між обома сторонами, і вони цим займаються.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир ЗеленськийСтів Віткоффмирний план США