Зустріч Зеленського з Віткоффом та Кушнером у Брюсселі скасовано, - журналіст

Що передувало

Нагадаємо, 2 грудня у Кремлі відбулись переговори російського диктатора Володимира Путіна із спецпосланцем американського президента Стівом Віткоффом. Зустріч тривала понад 4 години, у ході якої учасники обговорювали мирний план США щодо України.

Як повідомив радник Путіна Юрій Ушаков, темою розмови була суть плану президента США Дональда Трампа, а не конкретні пропозиції.

За його словами, компромісів поки що знайдено не було, і зустріч лідерів Росії та США на даний момент не планується.

На запитання, як змінилися перспективи миру після переговорів, Ушаков знизав плечима й сказав: "Точно не віддалилися". Він також додав, що "компромісного варіанту" плану щодо України поки немає, а "деякі американські пропозиції Росії не підходять".

При цьому Державний секретар США Марко Рубіо запевнив, що зараз – ідеальний час для Росії і України, щоб закінчити війну. Він також додав, що США – єдині в світі, хто може подолати розрив між обома сторонами, і вони цим займаються.