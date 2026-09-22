Саміт №9. Чи були успішними зустрічі Зеленського та Трампа і чого чекати сьогодні

Сьогодні увечері, 22 вересня, президенти Володимир Зеленський і Дональд Трамп зустрінуться на полях Генасамблеї ООН. Попередні їхні розмови проходили по-різному, але нерідко завершувались без проривних результатів.

РБК-Україна розповідає, про що раніше говорили президенти України та США і чого очікувати від нинішньої розмови.

Головне: Імпічмент у 2019 році : телефонна розмова лідерів спричинила гучний політичний скандал у США через питання Гантера Байдена.

: телефонна розмова лідерів спричинила гучний політичний скандал у США через питання Гантера Байдена. Скандал у Білому домі : жорстка перепалка 28 лютого 2025 року закінчилася достроковим від'їздом української делегації з Вашингтона.

: жорстка перепалка 28 лютого 2025 року закінчилася достроковим від'їздом української делегації з Вашингтона. Спроби відновлення контакту : після паузи лідери підтримували комунікацію зустрічами у Анкарі та на похороні сенатора Грема у липні 2026 року.

: після паузи лідери підтримували комунікацію зустрічами у Анкарі та на похороні сенатора Грема у липні 2026 року. Низькі очікування в Нью-Йорку: на нинішній зустрічі обговорять енергетичну деескалацію, але проривних рішень джерела не чекають.

Складна історія контактів

Очільники двох держав спілкувалися телефоном ще в 2019 році – під час першого терміну Трампа. Тоді їхня розмова навіть призвела до спроби оголосити імпічмент американському президенту через тиск на Зеленського, аби той посприяв антикорупційному розслідуванню проти Гантера Байдена. Батько останнього, Джо Байден, був головним конкурентом Трампа на виборах.

Згодом Трамп програв Байдену президентську гонку і випав з активної політики майже на 4 роки. З повторним балотуванням Трампа у президенти США стартували і спроби української дипломатії відновити контакти з його командою.

У результаті ще під час передвиборчої кампанії, 27 вересня 2024 року в Нью-Йорку, обидва лідери провели неформальну зустріч у резиденції "Trump Tower".

Після переобрання Трампа на другий термін, але до його інавгурації, також відбулася його зустріч із Зеленським у Парижі. 7 грудня 2024 року обидва лідери прибули на урочистості з нагоди відкриття відновленого собору Паризької Богоматері (Нотр-Дам). Тоді неформальним модератором між ними став президент Франції Емманюель Макрон.

На другому терміні Трампа

Трамп ще в ході виборчої кампанії заявляв, що може завершити війну Росії проти України "за 24 години". Тож із поверненням у Білий дім цей напрямок став одним із ключових у його зовнішній політиці. Власне, мирним переговорам був присвячений сумнозвісний візит Зеленського у Вашингтон 28 лютого 2025 року.

Трамп спробував у прямому ефірі на камери протиснути Зеленського на поступки. Так, під час обговорення він висловив сумнів у тому, що Україна здатна перемогти у війні, вказав на гостру нестачу військових у лавах ЗСУ та закликав до припинення бойових дій.

Зеленський у відповідь звинуватив Москву в ігноруванні попередніх домовленостей, що розлютило американського лідера Президент США дорікнув українському візаві за "гру з Третьою світовою війною", а згодом до словесної перепалки долучився і віцепрезидент Джей Ді Венс. Після цього конфлікту Трамп зібрав нараду з радниками в Овальному кабінеті, а українську делегацію попросили достроково залишити Білий дім.

Досі залишається незрозумілим, чи була ця перепалка заготовкою з боку команди Трампа, чи імпровізацією.

Вже за декілька місяців Зеленський і Трамп дещо поправили особисті відносини. Їхня нова зустріч відбулася у Ватикані 26 квітня під час похорону Папи Римського Франциска.

Під час цієї церемонії Ватикан навіть безпрецедентно порушив дипломатичний протокол, аби посадити українського лідера в першому ряду неподалік від Трампа. Цього разу вони спілкувалися тет-а-тет і без камер. Втім, окрім відновлення особистих контактів, ця розмова не дала видимих результатів.

Наступна зустріч обох лідерів відбулася 18 серпня у Вашингтоні після саміту Трампа з російським диктатором Володимиром Путіним у Анкориджі. Зеленський у супроводі цілої низки європейських лідерів обговорював з Трампом пропозиції, які той отримав від Кремля.

Ця зустріч у Білому домі пройшла як термінова нарада проте, за оцінками дипломатів, завершилася без жодних конкретних і твердих рішень щодо врегулювання. Надалі переговори про завершення війни перейшли на нижчий рівень. Робоча група тривалий час готувала пропозиції, але згодом і цей процес зійшов нанівець.

Новий етап

Після наради у Вашингтоні Володимир Зеленський та Дональд Трамп не зустрічалися особисто майже рік. Період певного охолодження відносин перервався лише 8 липня цього року, коли відбулася їхня коротка розмова в Анкарі на полях саміту НАТО. Втім, до конкретних домовленостей справа знову не дійшла.

Ще один контакт між лідерами відбувся наприкінці того ж місяця, однак уже з вельми сумного приводу. 28 липня Зеленський спеціально прибув до Сполучених Штатів на похорон впливового американського сенатора та великого друга України Ліндсі Грема, де знову перетнувся з очільником Білого дому. Ця коротка розмова мала скоріше протокольний характер і показала лише готовність сторін підтримувати комунікацію.

І цього разу, попри пожвавлення контактів напередодні нинішніх перемовин у Нью-Йорку, результат може бути схожим. Як заявило поінформоване джерело РБК-Україна, поки що проривів не очікується, але "головна увага приділяється енергетичній деескалації.

Єдине, що дійсно може стати результатом зустрічі тут і зараз, – це спільна заява про те, що мирним переговорам має передувати повне і безумовне припинення вогню, каже в коментарі РБК-Україна виконавчий директор Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Олександр Леонов.

"В принципі, Сполучені Штати почали потроху повертатися до цієї ідеї, яку висунув Трамп на початку 2025 року, а потім відмовився в Анкоріджі. Про це заявляють і американські представники в ООН, і американські дипломати", – зазначає Леонов.

Що ж до інших питань двостороннього порядку денного, виділення Україні додаткових перехоплювачів до комплексів ППО Patriot ускладнене через нове загострення на Близькому Сході. Але навіть сам факт зустрічі є позитивним для України.

"Давайте згадаємо, ще декілька днів тому цю зустріч не підтверджували. І в Білому домі говорили, що взагалі не заплановано ніяких контактів. Але от після ударів по Москві і Московській області Трамп подзвонив і підтверджує зустріч", – додає Леонов.

Водночас це не означає, що розмова двох лідерів буде простою. Як пише The Guardian, Трамп під час зустрічі із Зеленським може тиснути на українського президента через атаки на російські НПЗ.

Загалом же у Дональда Трампа на носі важливі вибори до Конгресу США, що зміщує його увагу на внутрішньополітичний порядок денний, тоді як Володимир Путін, як і раніше, демонструє відсутність будь-якого бажання йти на реальне припинення війни. У цій ситуації прагнення України до реального завершення війни залишається "голосом волаючого в пустелі".

Питання – відповідь (FAQ):

– Скільки разів Зеленський і Трамп зустрічалися особисто та якими були результати?

– Загалом лідери провели п'ять особистих зустрічей, починаючи з неформальної розмови в "Trump Tower" у вересні 2024 року та саміту в паризькому Нотр-Дамі. Пізніше відбулися перемовини у Вашингтоні, Ватикані, Анкарі та під час похорону Ліндсі Грема в США.

– Чому візит Зеленського до Білого дому наприкінці лютого 2025 року закінчився скандалом?

– Під час зустрічі в Овальному кабінеті Дональд Трамп закликав припинити бойові дії та заявив про брак людей у ЗСУ, звинувативши українського лідера в "грі з Третьою світовою війною". У відповідь Володимир Зеленський наголосив на невиконанні Росією попередніх мирних угод, що викликало роздратування Трампа та його команди. У результаті суперечки українську делегацію попросили достроково залишити Білий дім.

– Чого очікувати від зустрічі Зеленського і Трампа в Нью-Йорку 22 вересня?

– Головною темою перемовин у кулуарах Генасамблеї ООН визначено енергетичну деескалацію та захист інфраструктури від російських атак. Однак джерела та аналітики не очікують проривних рішень чи підписання доленосних документів під час цієї зустрічі.